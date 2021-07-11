Zeus Projesi’nin testleri başladı

Land Rover, sürdürülebilirlik ve elektrikli mobiliteyi odak noktası belirlediği “Reimagine” stratejisi kapsamında sıfır karbon ayak izi hedefine doğru hızla ilerlemeye devam ediyor. Bu strateji doğrultusunda Defender modelinin hidrojen yakıt hücreli versiyonunu geliştiren Land Rover, 2021 yılı sonunda İngiltere’de modelin testlerini gerçekleştirecek.

Land Rover’ın tasarımıyla olduğu kadar üstün arazi kabiliyetine de sahip modeli Defender’ın hidrojen yakıt hücreli elektrikli (FCEV) prototipini geliştiren Land Rover, emisyonsuz sürüş keyfinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğu “Reimagine” stratejisi ile sürdürülebilirlik ve elektrikli mobilete hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyen Land Rover, en yeni ve çevreci teknolojilerini hayata geçiriyor. Bu strateji çerçevesinde 2036 yılında çevreye zarar vermeyen sıfır emisyon gazı salımlı ürün gamına sahip bir marka haline gelecek Land Rover, 2039 yılına kadar da tedarik zinciri ve diğer birçok operasyonunda net sıfır karbon salınımına ulaşmayı hedefliyor.

HİDROJEN YAKITLI DEFENDER

Land Rover’ın bu mühendislik harikası, hidrojen yakıt hücreli Defender prototipi aynı zamanda “Zeus Projesi” olarak da biliniyor. Zeus Projesi, sürücüler tarafından arzu edilen performans ve kabiliyetin hidrojen temelli güç ünitesiyle nasıl sağlanabildiğinin de bir göstergesi olacak. Elektrikli motora güç sağlanması için kullanılan hidrojenin hidroliz yöntemiyle işlenerek elektrik üretilebilmesine olanak sağlayan FCEV teknolojisi, pek çok avantajı bünyesinde barındırıyor. 2018 yılından bugüne tüm dünyada FCEV teknolojisine sahip araç sayısı iki katına çıkarken, hidrojen yakıt istasyonları ise yüzde 20 seviyesinde bir artış gösterdi. Tamamen elektrikli modellere göre daha hızlı yakıt ikmali, yüksek menzil ve değişken iklim koşullarına daha dayanıklı menzil performansı sunan FCEV teknolojisi, yaygınlaşmayı sürdürerek sıfır karbon ayak izine giden yolda yeni bir döneme sahne olacak.

50’DEN FAZLA ÖDÜL ALDI

Defender, 21. yüzyıl macerasını geçmişe dair izler taşıyan yepyeni tasarımıyla, günümüzde de devam ettiriyor. Yepyeni teknolojileri ve üstün arazi özellikleriyle geçmişten gelen genetik unsurlarını öne çıkaran Defender, aynı zamanda şehir kullanımı için de benzersiz sürüş özellikleri sunuyor. Land Rover Defender, lanse edildiği tarihten bu yana aralarında Top Gear’ın 2020 Yılın Otomobili, Motortrend’in 2021 Yılın SUV’u, Autocar’ın 2020 Yılının En İyi SUV’u, 2021 Dünyada Kadınların Tercihi Ödülleri’nde Yılın Otomobili ve 2021’de Dünyada Yılın Tasarımı Ödülü’nün de yer aldığı 50’den fazla ödülü bulunuyor. Türkiye’de ise Land Rover Defender, Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD) ilk defa 2021 yılında verdiği “Yılın Tasarımı” ödülüne layık görüldü.