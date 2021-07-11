Arazinin kovboyuna elektrik desteği

Jeep Wrangler’ın PHEV (Plug-in Hibrit Elektrikli Araç) versiyonunu dünya genelinde satışa sundu. 380 HP’lik toplam sistem gücü ve 637 Nm maksimum tork sunan 4xe teknolojisi, elektrikli modunda dört tekerlekten çekiş sunuyor. Yeni Jeep Wrangler 4xe Rubicon, ülkemize sipariş üzerine getirilecek.

Elektrikli Jeep Wrangler Rubicon, 4xe teknolojisiyle geliyor. Teknolojik olarak içten yanmalı motora (ICE) sahip versiyonlardan daha gelişmiş olan 4xe Plug-in Hybrid, bugüne kadar Avrupa’da pazara sunulan en yetenekli Wrangler olarak öne çıkıyor. Wrangler’daki iki adet elektromotor, yüksek voltajlı batarya, gelişmiş turbo beslemeli 2,0 litrelik benzinli motor ve TorqueFlite sekiz vitesli otomatik şanzımandan oluşan sistem toplam Elektromotorların sağlamış olduğu anlık tork üretimi ile birlikte ileri teknoloji turbo benzinli motorun oluşturmuş olduğu birliktelik üstün arazi performansını beraberinde getiriyor.

ARAZİDEN ÖDÜN VERMEDİ

4xe teknolojisi sayesinde yeni Wrangler 4xe arazi performansında da tamamen yeni bir boyut yaşatıyor. Tamamen elektrikli modda kullanıma sunulan dört tekerlekten çekiş sistemi her arazi şartında üstün bir performans sunarken, eşzamanlı olarak doğanın seslerini dinleme olanağı da sunuyor. Tüm bunlara ek olarak Wrangler, donanıma seviyesine bağlı olarak ‘Trail Rated’ sistemini sunmaya devam ediyor. Bu ise; iki gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi Command-Trac ve Rock Trac dışında yeni nesil Dana akslar, Tru-Lock elektrikli ön ve arka aks kilitleri, Trac-Lok sınırlı kaymalı diferansiyel ve elektronik ön stabilizatör bağlantısını kesme gibi özellikleri beraberinde getiriyor. 4xe teknolojisi, hibrit modda yaklaşık 3,5 lt/100 km yakıt tüketimi değeriyle Wrangler’i sürdürülebilir ve verimli bir 4×4 araç haline getirirken, aynı zamanda 6,4 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değeriyle etkileyici bir performans sunmasını da sağlıyor.

380 BEYGİR GÜCÜNDE

Şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemiyle sıfır emisyonlu tamamen elektrikli sürüş olanağı sunan Jeep Wrangler 4xe, şehir içi kullanımında 50 kilometreyi aşabilen elektrikli sürüş menzili günlük kullanım gereksinimlerini karşılıyor. 380 HP’lik toplam sistem gücü ve 637 Nm maksimum tork kullanıma sunan 4xe teknolojisi, elektrikli modunda dört tekerlekten çekişte sürüş gerçekleştirirken, Trail Rated® özelliğini koruyor ve güvenli bir arazi performansı sunmayı da sürdürüyor. Üç saatlik kısa bir sürede tam şarj olan kullanıcı dostu modelde ayrıca; 8,4 inçlik dokunmatik ekranlı Uconnect™ NAV ve en güncel ADAS özelliklerini kapsayan gelişmiş teknolojiler yolculukları daha güvenli, konforlu ve keyifli kılıyor.

DONANIMI ZENGİN

Dokunmatik ekranlı 8,4 inç UconnectTM NAV sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonu ve şarj seviyesi ve menzili (elektrikli ve hibrit modda) gibi batarya bilgilerini aktaran 7 inç TFT ekran gibi teknolojik işlevler hayatı kolaylaştırıyor. Ayrıca arka Çapraz Yol Trafik algılama özelliğine sahip Kör Nokta Sistemi, geri görüş kamerası, ERM (Elektronik Devrilme Önleme) özellikli Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC), ön ve arka park yardımcısı ve Anahtarsız Giriş ‘N Go™ gibi güvenlik donanımları standart olarak sunuluyor. Bunun dışında Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi, Önden Çarpışma Uyarısı Plus ve yeni ön kamera gibi donanımlar isteğe bağlı olarak sunuluyor. Dokunmatik ekranlı 8,4 inç UconnectTM NAV sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefon entegrasyonuşarj seviyesi ve menzili (elektrikli ve hibrit modda) gibi batarya bilgilerini aktaran 7 inç TFT ekran gibi teknolojik işlevler hayatı kolaylaştırıyor. Ayrıca arka Çapraz Yol Trafik algılama özelliğine sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi, geri görüş kamerası, ERM (Elektronik Devrilme Önleme) özellikli Elektronik Stabilite Kontrolü (ESC), ön / arka park yardımcısı, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma ‘N Go™ gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.