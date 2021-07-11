Dacia Temmuz 2021 kampanyası

Dacia sahibi olmak Temmuz 2021 kampanyası döneminde avantajlı. İsteyenler, kredi taksiti ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleyebiliyor.

Dacia sahibi olmak Temmuz 2021 kampanyası döneminde avantajlı. İsteyenler, kredi taksiti ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleyebiliyor. 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indiriminden de yararlanılabilen kampanya kapsamında*, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de sunuluyor.

Sınırlı sayıdaki 2021 model yılı araçlardan Duster Comfort ECO- G 100 bg 4×2 versiyonu, 193 bin 400 TL’den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşuyor. Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 160 bin 400 TL, Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg ise 151 bin 400 TL’lik fiyatlarla sahiplerini bekliyor.