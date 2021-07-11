Castrol, Aydem ile tasarruf edecek

Castrol ile Aydem Perakende ve Gediz Perakende arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Castrol’ün tüm Türkiye çapındaki araç bakım ve onarım özel servis ve perakende müşterilerinin aylık elektrik harcamalarının azaltılması hedefleniyor.

Castrol ile Türkiye’nin öncü elektrik tedarik şirketi Aydem Perakende-Gediz Perakende arasında özel bir iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında, Castrol müşterilerinin operasyonel faaliyetlerine katkı sağlanarak, maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olunacak. Yapılan iş birliği sayesinde; Castrol’ün tüm Türkiye çapında faaliyet gösteren araç bakım ve onarım sektöründeki özel servis ve perakende müşterilerine uygun birim fiyata sahip elektrik tarifesi seçenekleri sunularak operasyonel gider kalemi olan elektrik harcamalarında avantajlı tüketim yapılmasına olanak sağlanacak. Sunduğu yüksek performanslı ve üstün kaliteli ürünler ile araç bakım ve onarım sektöründe hizmet veren özel servis ve perakende müşterilerinin yanında olan Castrol, ihtiyaçlarını anlayıp, operasyonel giderlerini azaltarak onları desteklemeye devam edecek.

KATMA DEĞERLİ HİZMET SUNUYORUZ

Castrol olarak müşterilerinin ihtiyaçlarına, değer katan çözümlerle ve güven duygusu ile yaklaştıklarının altını çizen Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal: “İş yapış şekillerimizi biçimlendirmekte olan ‘Müşterilerimizin değerini yürekten biliriz’ anlayışı ile müşterilerimizin karşılaştıkları zorlukları anlıyor ve daha iyi çözümlere ulaştırabilmek için değer odaklı ortaklıklara odaklanıyoruz. Castrol’ü tercih eden iş ortaklarımıza katma değerli hizmet sunmaya devam ediyoruz. İmzaladığımız Aydem Perakende – Gediz Perakende iş birliğiyle, bir yıl boyunca sabit birim tarifeli kullanım ile Türkiye genelindeki tüm araç bakım ve onarım hizmeti veren özel servis ve perakende müşterilerimizin operasyonel maliyetlerini azaltarak; yılda 30 günden fazla elektrik tasarrufu sağlama olanağı sunuyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz katma değer sağlayan ve onları koruyan hizmetlere ek olarak; iş birliğimizi, sürdürülebilirlik ajandamız ile bir adım öteye taşıyoruz. Aydem Yenilebilir Enerji’ye sağladığımız dünyanın ilk karbon nötr Castrol OPTIGEAR endüstriyel ürünleri ile üretilen yeşil enerjiye katkı sağlıyoruz. Castrol’ün yeni sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olan karbon nötr ürünleri ile sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

HEM BAKIM HEM DE ELEKTRİK MALİYETLERİ DÜŞECEK

Aydem Elektrik Perakende ve Gediz Elektrik Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, konu ile ilgili şöyle konuştu: “Tüm Türkiye’ye hizmet götürmekle görevli elektrik tedarik şirketi olarak, sektöründe öncü firmalarla iş birliği yaparak, Türkiye için değer yaratmaya ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Castrol ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde; ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan otomotiv alanında araç bakım ve onarım sektöründe hizmet veren özel servis ve perakende müşterilerimiz, elektrik maliyetlerinde yapılacak düşüş neticesinde avantaj elde edecekler. Avantajlı elektrik anlaşmasına ek olarak, Castrol araç bakım ve onarım müşterileri, Aydem Elektrik Perakende ve Gediz Elektrik Perakende’nin uluslararası geçerliliği olan I-REC sertifikalı, %100 yenilenebilir enerjiden tedarik ettiği yeşil enerjiyi de kullanabilecekler. Türkiye’nin en yenilikçi tedarik şirketi Aydem Perakende – Gediz Perakende Ailesi olarak tüm kurumsal iş birliklerimizde, iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretirken aynı zamanda enerji verimliliğini sürdürülebilirlik yaklaşımıyla merkezimize alıyoruz. Castrol gibi güçlü, sektöründe öncü şirketlerle olan iş birliklerimizi artırarak hem ekonomiye hem de toplumsal sürdürülebilirlik yaklaşımına katma değer yaratan çözümler sunmaya devam edeceğiz.” dedi.