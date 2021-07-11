Isuzu D-Max’lerde cazip kampanya

Isuzu D-Max sahibi olmak isteyenleri Temmuz ayında cazip fırsatlar bekliyor. Kampanya kapsamında Isuzu D-MAX’lerde 100.000TL 12 ay %0.49 faiz fırsatı ile sunuluyor.

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu’nun pick-up segmentindeki temsilcisi D-Max’e sahip olmak isteyenleri yetkili satıcılarda cazip fiyatlar ve ödeme koşulları bekliyor. 31 Temmuz’a kadar geçerli olacak D-Max kampanyası 100.000 TL 12 ay için %0.49 faizle sunuluyor. Pick-up segmentinin güçlü oyuncusu, 2020 yılında tamamen yenilenen D-Max 4 farklı donanım seviyesi ile farklı müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak için tüm Isuzu yetkili satıcılarında alıcılarını bekliyor.