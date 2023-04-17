Renault Austral fiyatı belli oldu

Renault Austral Türkiye pazarı için gün sayıyor, fiyatı ne kadar olacak? 1 milyon 190 bin liralık fiyat etiketiyle yola çıkacak model için 24 Nisan itibarıyla ön siparişler açılacak. Şanslı ilk 500 kişi araçlara haziran ayından itibaren sahip olacak.

Renault Austral Türkiye pazarı için gün sayıyor, fiyatı ne kadar olacak? Fransız üretici Renault elektrikli modellerini bir bir pazara sunmaya başladı. Daha önce Fluance Z.E, ZOE ve Captur hibrit modelinden sonar şimdi de hibrit Austral için geri sayım başladı. C segmentinde önemli bir yere sahip olmaya çalışacak model, Esprit Alpine donanımıyla gelecek. Yeni Austral’in fiyatı Techno Esprit Alpine versiyonunun lansmana özel opsiyonlar hariç anahtar teslim fiyatı 1 milyon 190 bin lira olacak. Aracın ön sipariş dönemi de 24 Nisan’da başlayacak. Kayıt sürecini tamamlayan ilk 500 kişi yeni Austral’i Haziran ayından itibaren teslim alacak.

20 FARKLI GELİŞMİŞ SÜRÜŞ SİSTEMİ

Model, 20 farklı gelişmiş sürüş destek sistemi ve 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemiyle sürüş keyfinden ödün vermeden herkes için en iyi teknolojiyi içeriyor. Arka koltuk 16 cm geriye çekilerek segmentinde öne çıkan diz mesafesini sağlıyor. Yeni Austral’daki en yeni nesil Multi-Sense teknolojisinde bulunan 4 farklı sürüş modu ve kişiselleştirme seçenekleriyle her seyahat tamamen yeni bir deneyim anlamına geliyor. Austral, güçlü ve verimli 160 bg 12V mild hybrid motoruyla yakıt tüketimini ve emisyonları azaltırken aynı zamanda günlük kullanım konforunu da destekliyor. Yeni Austral Türkiye’de Haziran ayında yollara çıkmaya hazırlanıyor.