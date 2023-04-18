Ford Ranger yeni yüzüne kavuştu

Ford Ranger yeni yüzüne kavuşuyor. Daha kaslı ve daha teknolojik bir yapıyla gelen Ranger, 2.0 litrelik dizel motorla yola çıkıyor.

Ford Ranger yeni yüzüne kavuşuyor. Daha kaslı ve daha teknolojik bir yapıyla gelen Ranger, 2.0 litrelik dizel motorla yola çıkıyor. Beş kıtadaki 45 ülkeden 63 kadın otomobil gazetecisinden oluşan WWCOTY jürisi tarafından bu yıl 13’üncü kez yapılan oylamada ‘En İyi 4×4 ve pick-up modeli’ seçilen Ford Ranger, yılın ikinci yarısında satışa sunulacak. Araçların güvenlik, sürüş, konfor, teknoloji, tasarım, verimlilik, çevresel etki ve maliyet karşılığı açısından değerlendirildiği oylamada kendi kategorisinde mükemmelliği temsil eden model olarak gösterilen Ford Ranger için WWCOTY jürisi, “Güvenilir, şık ve karizmatik. Her zeminde kolaylıkla hareket ediyor. Bir arazi aracı kadar verimli, kapalı portbagajı sayesinde daha pratik” değerlendirmesinde bulunuyor.

2.0 LİTRELİK DİZEL MOTOR

Yenilikçi tasarımı ve mühendisliği ile öne çıkan, 180’den fazla ülkede satılan, Ford’un şimdiye kadarki en güçlü ve en akıllı modeli olan Ranger; performans, verimlilik ve zarafeti bir arada sunuyor. Avrupa’nın en çok satan pick-up modeli olan Ford Ranger, en gelişmiş motor teknolojilerini bünyesinde barındıran 2.0 litre EcoBlue dizel motor seçeneği 10 vitesli otomatik şanzımanla kombine edildiğinde yüzde 24’e varan yakıt verimliliği sunuyor. Böylece değişen koşullara ve arazi şartlarına sorunsuz şekilde uyum sağlıyor. Özellikle şehir içi trafikte fark yaratan Otomatik Start/Stop Sistemi ile yakıt tüketimini yüzde 10’a kadar azaltılabiliyor.

TEKNOLOJİK İÇ MEKAN

Araçtaki yol bilgisayarı; kat edilen mesafe, yakıt tüketimi, hız ve dış ortam sıcaklığı gibi önemli bilgi ve rakamları gösteriyor. Ayrıca, aracın deposundaki yakıtla daha ne kadar yol kat edebileceğini yaklaşık olarak gösteren bir gösterge de bulunuyor. Şerit Takip Sistemi, Yaya Algılama Özelliğine Sahip Çarpışma Önleme Sistemi, Akıllı Hız Sınırlandırma ve Park Sensörleri gibi gelişmiş sistemler daha güvenli sürüş deneyimi sağlarken; Yokuş Kalkış Destek Sistemi ve Eğim İniş Kontrol Sistemi ise kontrolün daima sürücüde olmasına yardımcı oluyor. Ford Ranger ilk kez Ford’un Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma özelliğiyle donatılırken, SYNC IV 10” veya sınıfının en iyisi 12” dokunmatik ekran sunuyor. Sistem araç içindeki konforu eğlence ve iletişimle destekleyerek yolculukları keyfe dönüştürüyor. Ford Ranger’ın yüksek teknoloji ürünü dijital iç mekânı, gelişmiş yük alanı, yük alanı yönetim sistemi gibi özellikler ve teknolojiler, 5 binden fazla görüşmenin ve düzinelerce müşteri atölyesinin sonucunda geliştirildi.