Elektrikli MG4 Türkiye’de yola çıktı

Türkiye’ye 2021 yılında Doğan Trend Otomotiv ile giriş yapan MG, elektrikli araç atılımına MG4 ile devam ediyor. Yüzde 100 elektrikli otomobil olan MG4, C segmentine göz kırparken, aynı zamanda tasarımıyla da dikkat çekiyor.

ALİ YILDIRM

Türkiye’ye 2021 yılında Doğan Trend Otomotiv ile giriş yapan MG (Morris Garages), elektrikli araç atılımına MG4 ile devam ediyor. Yüzde 100 elektrikli otomobil olan MG4, C segmentine göz kırparken, aynı zamanda tasarımıyla da dikkat çekiyor. Uzun yıllardır çeşitli elektrikli modellerle dikkat çeken marka, yüksek kalite algısıyla da beğeni topluyor. Sunulan menzil seçenekleriyle de niş bir görünüm vadeden MG modelleri de maalesef şu anki düzende yok satıyor.

TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Elektrikli MG4 dinamik bir tasarıma sahip. Otomobil her ne kadar Çinli olsa da tasarımı Londra’daki Advanced Design Studio ve yine İngiltere’nin başkentinde bulunan Royal College of Art’ın ortak çalışmalarıyla geliştirildi. Farlar, sis lambaları da dahil olmak üzere LED ışıklar ile donatılmış. Aracın tüm genişliği boyunca uzanan ışık şeridi, arka görünümü vurguluyor. MG4 Electric’in güçlü aydınlatması teknoloji vurgusu yaparken çift renkli tavanı ile çift kanatlı tavan spoyleri bütünleşerek estetik bir görüntü ortaya çıkartıyor. 4.287 mm uzunluk ve 2.705 mm’lik dingil mesafesi, iç mekanda iyi bir yaşam alanı sunabilmiş. Bagaj hacmi Comfort versiyonda 363, Luxury versiyonda 350 litre. MG4 Electric; Pebble Black, Dover White, Medal Silver, Andes Grey, Diamond Red, Surfing Blue ve Fizzy Orange gövde renklerinde tercih edilebiliyor. Tavanı siyah olması ile dikkat çeken çift renkli Luxury versiyonda gri ve siyah olmak üzere iki farklı döşeme renk seçeneği bulunuyor.

SADE BİR İÇ MEKANA SAHİP

Karmaşık olmayan bir iç mekana sahip olan otomobilde kullanılan malzemeler ve ergonomi yeterince yerinde. Donanımına göre değişiklik gösteren iç mekanda Luxury versiyonda kablosuz şarj, direksiyon ve koltuk ısıtma gibi özelliklere de yer verilmiş. Çözünürlüğü yüksek 7’’ dijital gösterge ve 10.25’’ dokunmatik ekran göze çarpıyor. Dokunmatik ekran Apple CarPlay ve Android Auto üzerinden akıllı telefonları, çeşitli araç işlevlerini, sürüş profillerini, klimayı ve şarj yönetimini bir araya toplarken sürücüye güncel olarak sürüşe bağlı detaylı hesaplamalar sonucunda elde edilen batarya doluluğu ve menzil bilgilerini sunuyor.

COMFORT İLE MENZİL 350 KİLOMETRE

MG4 Türkiye pazarına iki farklı donanımla girdi. Bunlardan ilki Comfort. Bu donanım seviyesiyle birlikte 170 beygir güç ve 350 kilometre menzil seçeneği sunuldu. Comfort, 51 kWsa batarya ile arkada konumlanan 125 kW (170 PS) elektromotoru birleştiriyor. 7,7 saniyede saatte 100 km hıza ulaşan modelin azami hızı 160 km/sa. MG4 Electric Comfort, 350 km WLTP menzil sunuyor. Otomobilin dahili hızlı şarj (AC) güçü 6,6 kW. Çok hızlı şarj (DC) kapasitesi ile modelin batarya doluluğu 40 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e ulaşabiliyor.

LUXURY VERSİYONUN MENZİLİ 435 KİLOMETRE

Luxury versiyonda 64 kWsa batarya ve gücünü arka tekerleklere aktaran 150 kW (204 PS) motor bulunuyor. Bu versiyonun 0-100 km’s hızlanması 7,1 saniye sürüyor ve 160 km/s maksimum hıza ulaşıyor. MG4 Electric Luxury’nin WLTP menzili 435, şehir içi menzili ise 577 km. Luxury versiyonda bulunan dahili AC şarj gücü 11 kW. Model, sahip olduğu yüksek çok hızlı şarj (DC) kapasitesi ile rakiplerinin önüne geçiyor ve bu kapasite sayesinde batarya doluluğu yalnızca 28 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e ulaşıyor. Ayrıca, iki versiyon da maksimum 250 Nm torka sahip. Her iki versiyon da arkadan itişli.

LANSMAN FİYATI 969 BİN LİRA

Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği MG markasının yeni modeli MG4 Electric, fiyatları ile dikkat çekiyor. MG4 Electric’in 51kWsa batarya kapasitesine sahip olan ve 350 km menzil sunan Comfort versiyonu, lansmana özel 969.000 TL’den satışa çıkarıldı. 64kWsa batarya kapasitesine sahip olan 435 km menzilli Luxury versiyonu ise 1.269.000 TL’den satışa sunuldu. Doğan Trend Otomotiv, %100 elektrikli ve hibrit modellerinde sunduğu 7 yıl veya 150.000 km araç ve batarya garantisini MG4 Electric için de standart olarak sunuyor. Ayrıca marka, uzun süredir devam ettirdiği Valueguard Değer Koruma Programı ile MG4 Electric’in ikinci el değerini de güvence altına alıyor.

DIŞARIYA GÜÇ PAYLAŞIMI DA YAPIYOR

MG markasının elektrikli otomobillerinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan V2L teknolojisi MG4 modelinde de bulunuyor. Bu özellik sayesinde MG4’ün bataryasındaki elektrik enerjisini bir kablo vasıtasıyla dışarıya aktarmak ve enerjisini paylaşmak mümkün. Sessiz ve sıfır emisyonlu bir jenaratöre dönüşebilen MG4 bu özelliği ile dışarıya 3,3 kW gücünde elektrik enerjisi verebiliyor. Aynı anda birden fazla elektrikli cihazı çalıştırabilen MG4 ile başka elektrikli otomobilleri bile şarj etmek mümkün. Kamp sevenlere elektiriği doğaya taşıma olanağı sunan V2L teknolojisi ile bir buzdolabını aralıksız 17 gün boyunca çalıştırabilmek, aynı anda su ısıtıcısı veya elektrikli ocak kullanmak mümkün.

MART AYINDA 10 BİN ADET SATILDI

Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “Yeni ZS EV’den sonra MG4 Electric ile elektrikli ürün gamımızı genişletmekten heyecan duyuyoruz. Marka olarak ürün gamımız genişledikçe satışlarımızın %50’sini elektrikli araçların oluşturmasını hedefliyoruz. Elektrikli otomobiller için yeni nesil bir tasarım konseptini temsil eden ve markamızın geleceğini yansıtan MG4 Electric’in pazara da yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Avrupa’da geniş bir kitleye hitap eden MG4 Electric, Avrupa’da çok sevildi. Sadece geçtiğimiz Mart ayında bile 10 bin adetten fazla satışa imza atma başarısını gösterdi. 2023 yılında MG4 Electric’in 80’den fazla ülkede satışta olması ve modelin bu yılki satışlarının global çapta 150 bin adeti geçmesini bekliyor. Ayrıca İngiltere’de “Yılın otomobili” ödülünü aldı. Tüm bu değerli ödüllerin yanı sıra yeni modelimiz Euro NCAP testlerinden aldığı 5 yıldız ile güvenliğini de kanıtladı. Türkiye’de de çok beğenileceğini düşünüyoruz, MG4 Electric, Türkiye’de de elektrikli otomobil pazarının güçlü bir oyuncusu olacak. Biz de yeni modelimiz ile Türkiye’de elektrikli otomobil pazarını geliştirmeyi ve genişletmeyi hedefliyoruz” dedi.