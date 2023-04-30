4 tekere parası yetmeyen 2 tekerle yetindi

Otomobilde artan fiyatlar yeni bir araç sahibi olmayı zorlaştırırken, o tarafta istediğini bulamayan yatırımcı iki tekere yöneldi. Motul Türkiye Satış Direktörü Oyılmaz “Pandemi sonrasında ortaya çıkan bireysel ulaşım aracı ihtiyacı, moto kurye servislerinin artışı, ulaşım ve otomobil maliyetlerinin yükselmesi motosiklete olan ilgiyi her geçen gün artırıyor” dedi.

Türkiye’de otomobil pazarı tam bir yatırım ortamına dönüştü. Artık konutlardaki yüksek maliyetler hemen paraya dönebilen otomobilleri ön plana çıkarırken, burada da yaşanan tedarik sorunları yok sattırmaya başladı. Özellikle son dönemde satışarın yüzde 10 anında ikinci el ilan sitelerine düşerken, bireysel tüketiciler bile araçları aldığı gibi hemen üstlerine en az 100 bin lira koyup satmaya çalışıyor. Tabi bir tarafta da motosiklet sektörü var. Burada da durum hemen hemen aynı. Otomobile ulaşamayan kitle motosikletleri de yatırım amaçlı kullanmak istiyor. Tabi burada gittikçe gelişen e-ticaret sisteminin de etkisi büyük. Motul’un ana sponsoru olduğu Motobike İstanbul 2023 fuarında konuşan Motul Türkiye Satış Direktörü Kerem Oyılmaz “Pandemi sonrasında ortaya çıkan bireysel ulaşım aracı ihtiyacı, moto kurye servislerinin artışı, ulaşım ve otomobil maliyetlerinin yükselmesi motosiklete olan ilgiyi her geçen gün artırıyor. Bizler de, sektörün madeni yağdaki güçlü oyuncusu Motul olarak, büyüyen motosiklet sektörüne yatırım yapmaya devam ediyoruz. Türkiye pazarını önemsiyoruz” dedi.

ORTALAMA YAŞ NEREDEYSE 6 OLDU

Türkiye’deki motosiklet sürücülerinin Motul’e olan bağlılığının her geçen gün yükseldiğini kaydeden Oyılmaz “Motorsporlarının zorlu şartlarına dahi dayanan sağlam, kaliteli ürünleriyle Motul herkes tarafından çok seviliyor. Motosikletinde Motul kullandığını belirtmekten gurur duyuyor. 4 milyon adedi aşan ve yaş ortalaması 5,8 olan bir motosiklet parkımız var. Bu da bakım ve onarım ihtiyacını beraberinde getiriyor. Motosiklet dünyasıyla eşleşmiş bir markayız. Çok yakında bisiklet bakım ürünlerimizi de pazarda sunarak her araç türünde var olacağız” ifadelerini kullandı.