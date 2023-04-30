Borusan Ototmotiv’e en iyi distribütör ödülü

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar Land Rover, Avrupa distribütörleri arasında yapılan değerlendirme sonucunda en iyisi seçildi.

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar Land Rover, Avrupa distribütörleri arasında yapılan değerlendirme sonucunda satış, pazarlama, satış sonrası hizmetler, müşteri ilişkileri, bayi geliştirme ve eğitim fonksiyonlarındaki 50’ye yakın kritik başarı faktörünün ölçüldüğü değerlendirmede; İsveç, Norveç, Polonya, İrlanda, İsviçre gibi Jaguar Land Rover’ın diğer birçok büyük distribütörü arasından ayrışarak “En İyi Distribütör” seçildi.

32 FARKLI ÜLKE YER ALIYOR

Borusan Otomotiv, en iyi distribütör büyük ödülünün yanı sıra “En İyi Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis Ağı Yönetimi” alanında da ödül alarak, iki ödüle birden sahip oldu. 32 farklı ülkenin bağlı olduğu Avrupa Distribütörler Bölgesi’nde yer alan büyük pazarlar arasında yapılan değerlendirme sonucunda kazandıkları ödüllerden dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “2019 yılının ardından 2022 yılında da birinci seçilerek ‘En İyi Distribütör’ ödülünü kazandık” dedi.