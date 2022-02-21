Karsan Renault için yılda 55 bin araç üretecek

Elektrikli midibüs ve otobüs ihracatının yüzde 90’ını sırtlayan Karsan, Türkiye’de de elektrikli dönüşümü başlatırken Renault ortaklığına da başladı. Aynı zamanda global markalarla da iş birliği yapan şirket, Megane Sedan üretimine de başlıyor. Karsan CEO’su Baş “Yıllık 55 bin adet üretimi hedefliyoruz. Seri üretim eylül ayında başlayacak” dedi.

Türkiye’nin elektrikli midibüs ve otobüs ihracatını sırtlayan Karsan, hem iç hem de ihracat pazarında dikkat çekerken Renault ortaklığına da başladı. Mobilite ve elektrikli araç teknolojilerini bir araya getiren marka, geçen sene pandemi şartlarına rağmen yüzde 30’luk bir büyüme kaydetti. 2020 yılında 1.6 milyar liralık ciroya ulaştıklarını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş “Karlılığımızı da iki katına çıkardık” dedi. Kısa bir süre önce Renault ile birlikte ortak üretime karar veren Karsan, yeni Megane Sedan’ı üreteceklerini belirtmişti. Detaylara değinen Okan Baş, projenin süresinin 5 yıl olduğuna işaret ederek “Yıllık 55 bin adet üretimi hedefliyoruz. Bu projenin imzasını attıktan sonra hızla o hattın organizasyonu, hazır hale getirilmesi ve üretime hazırlanması süreci başladı ve bu süreç devam ediyor. Çalışmalarımıza Eylül ayında seri üretime başlayacak şekilde hızla devam ediyoruz. Şu anda ilk gövde üretimini yaptık. Tesisler de kuruluyor” ifadesini kullandı.

TEK ÜRETİCİ KARSAN OLACAK

Oyak Renault fabrikalarında Megane Sedan’ın üretiminin duracağını da bildirerek “Megane Sedan’ın tek üreticisi biz olduk” açıklamasında bulundu. Megane Sedan ile birlikte istihdamın da artacağını aktaran Baş “Toplamda bin 150 kişiyiz. 800 mavi yakalı çalışanımız var. Megane yatırımı ile beraber bunu iki katına çıkartacağız. Yıl sonunda iki bine kadar çıkacağız” açıklamasını yaptı.

İETT’DE BİZİM ARAÇLARI DA TEST EDECEKLER

Basın toplantısında soruları cevaplayan Okan Baş, hem dünyaya hem de iç pazara çalıştıklarını ifade ederek, son günlerde dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) alım ihalesine de değindi. İETT’nin otobüs filosunu elektriklendirmek için Macaristan merkezli bir elektrikli otobüs üreticisiyle anlaştıkları iddia edilmesi üzerine Baş şu detayları verdi: “İETT’de ihale süreci devam ediyor. Denenen araç Türk aracı değil diye biraz ortalık karıştı gibi ama orada bizi de deniyorlar, deneyecekler daha doğrusu. Sanıyorum önümüzdeki hafta aracı alacaklar. Başka markalar da var. Ve herkesi de deneyecekler.”

‘ANTALYA BELEDİYESİNİN İHALESİNİ KAZANDIK’

Türkiye’de yavaş yavaş elektrikli otobüslerin yaygınlaştığını ifade eden Okan Baş “Bu anlamda Otonom e-ATAK’ı ADASTEC ile çok iyi bir iş birliğiyle geliştirdik. İlk deneme sürüşümüz ise Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Külliye’de gerçekleştirilmişti. Araç şu an Külliye’de rutin operasyonlarda kullanılıyor. Geçen senenin Eylül ayında ise büyük boy otobüs sınıfında e-ATA Ailesi’ni tanıttık. Bu lansman ile Karsan olarak toplu ulaşımda 6 metreden 18 metreye kadar yüzde yüz elektrikli tüm boyutlarda ürün gamı sunan Avrupa’nın ilk markası olduk. Nitekim biz ilk elektriklilerimizi de sattık Türkiye’de dolaşmak üzere. 2 tane 8 metrelik e-Atak için Antalya Belediyesinin açtığı ihaleyi kazandık geçtiğimiz hafta. Önümüzdeki aylarda onun teslimatını yapacağız. Bu arada büyük otobüslerimiz de dolaşıyor. Türkiye’de açıkçası benim beklentimden daha hızlı. Ben daha gecikeceğiz diye düşünüyordum Türkiye pazarında elektriklinin yer alması konusunda. Bu anlamda Antalya bizim için sürpriz oldu. 2 tane Antalya’ya aracı sattık. Önümüzdeki dönem Road Show planı var araçların. Belediyelere götüreceğiz. İstanbul Belediyesinin alımı var” dedi.

AVRUPA’YI ELEKTRİKLENDİRDİ SIRA ABD’DE

Bu yıla ilişkin hedeflerini açıklayan Okan Baş “Elektrikli gelişim vizyonumuz e-Volution ile Karsan markasını Avrupa’da ilk 5’te konumlandıracağız. Ayrıca Kuzey Amerika’ya da Avrupa’daki gibi e-JEST ile gireceğiz. Eylül ayında büyük boy otobüs sınıfında e-ATA Ailesi’ni tanıttık. Bu lansman ile Karsan olarak toplu ulaşımda 6 metreden 18 metreye kadar yüzde yüz elektrikli tüm boyutlarda ürün gamı sunan Avrupa’nın ilk markası olduk. Geçen sene 330 Karsan ürününü Avrupa’ya sattık. Bu, bir önceki sene 147 idi. 2019’dan bu yana 306 adet Karsan elektrikli aracımız Fransa, Romanya, Portekiz, Almanya başta olmak üzere 16 farklı ülkede dünyanın dört bir yanında dolaşıyor. 2022’nin başında portföyümüzde 200’ün üzerinde elektrikli araç siparişimiz var. Bu yıla da çok hızlı girdiğimizi söyleyebilirim. Gelişim çok daha artacak” dedi. e-ATAK’ın Amerika’da geçen sene Michigan Üniversitesi kampüsünde deneme amaçlı test edildiğini anlatan Baş “Kuzey Avrupa’da Norveç’e ilk ihracatımızı yaptık. Tüm bunlar yenilikçi ve girişimci ruhumuzun ürünleri” diye konuştu.