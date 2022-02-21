Taşıt kredisinde limit arttı sıra faizde

Sektör temsilcilerinin merakla beklediği yeni taşıt kredisi oranları için BDDK beklenen hamleyi yaptı. 120 bin lira olan alt sınır 400 bin liraya çıktı. Fiyatı 400 bin lira olan araca maksimum yüzde 70 kredi oranında kredi 48 ay vade ile yapılmasına karar verildi. Sektör temsilcileri de bunu olumlu karşıladı fakat oranların hala yüksek olduğuna değindi.

ALİ YILDIRIM

Sektör temsilcilerinin merakla beklediği yeni taşıt kredisi oranları için BDDK beklenen hamleyi yaptı. Araç fiyatlarında yaşanan sert yükseliş yeni bir otomobil sahibi olmayı oldukça zor hale getirdi. Zaten alım gücü düşen tüketici, ucuz paraya da ulaşamayınca satışlar neredeyse durma noktasına geldi. Uzun bir süredir sektör temsilcilerinin de merakla beklediği ve bakanlığın da ‘üzerinde çalışıyoruz’ mesajı verdiği araç kredilerinde düzenleme gerçekleşti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi limitlerinde artışa gitti. Sektör temsilcileriyle yapılan en son görüşme 18 Şubat 2022’de gerçekleşmişti. Böylece 120 bin lira olan maksimum sınır 400 bin liraya çıkarıldı. Fiyatı 400 bin lira olan araca maksimum yüzde 70 kredi oranında kredi kullanımı sağlanacak. Vade sınırı ise değişmedi en fazla 48 ay olacak. 300 bin liralık sınır ise 800 bin liraya yükseldi. Burada da maksimum yüzde 50 kredi kullanımı gerçekleşecek. Aracın fatura bedeli arttıkça kredi kullandırma oranı ve vade oranı eskisinde de olduğu gibi düşecek.

400 BİN LİRANIN YÜZDE 70’İNE KREDİ

Detaylar ise şöyle:

Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde yüzde 70’e kadar 48 ay

Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirasının üzerinde olup 800 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde yüzde 50’ye kadar 36 ay

Nihai fatura değeri 800 bin Türk Lirasının üzerinde olup 1 milyon 200 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde yüzde 30’a 24 ay

Nihai fatura değeri 1 milyon 200 bin Türk Lirasının üzerinde olup 2 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde yüzde 20’ye kadar 12 ay olarak belirlendi.

DÜZENLEME OLUMLU YANSIYACAK

Artan kredi dilimi hakkında sektör temsilcileri de kredi kullanımının düştüğünü her defasında dile getiriyordu. ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, yeni düzenlemenin olumlu yansıyacağını paylaştı. Aynı zamanda bunun satışlara olumlu yansıyacağına da değindi. Erce, asıl etkinin ise faizlerin düşmesiyle gerçekleşeceğine vurgu yaptı.

İKİNCİ ELE DE CAN SUYU OLACAK

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş da “BDDK’nın vermiş olduğu karar beklediğimiz piyasaya can suyu olacak bir karardı. Tüketiciler özellikle düşük peşinatla yüksek vade arayışındaydı 400 bin kadar yapılan düzenlemede 48 ay taksit yüzde 70 peşinatı geldi bu özellikle en çok satılan segmenti kapsadığı için ciddi bir ivme yaratacaktır. Bu kararla beraber piyasaların hızlanacağını durdun durumdan hareketli hale geçeceğini söyleyebilirim” dedi.