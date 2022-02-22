Yeni logolu Fiorino yola çıktı

Fiat Fiorino yeni yüzüne kavuştu. Fiat Professional ailesinin kompakt üyesi, ön ızgarasına konumlandırılan yeni Fiat logosu ile daha modern ve dinamik bir görüntüye sahip oldu.

Fiat Fiorino yeni yüzüne kavuştu. Fiat Professional ailesinin kompakt üyesi, ön ızgarasına konumlandırılan yeni Fiat logosu ile daha modern ve dinamik bir görüntüye sahip oldu. Yenilenen Fiat Fiorino’nun şık görünümü tamamlayan “titanyum gri” ayna kapakları ve tavan raylarının yanında; 16 inç alaşım jantlar ve aynı renkteki ön ızgara çerçevesi ile ön tampon koruması ilk bakışta göze çarpıyor. Fiorino’nun yine titanyum grisi yan koruma çıtaları ve arka tampon koruması ile şık görüntüsü pekişiyor. Kullanıcısına iç mekânında da konfor ve şıklık sunan Fiorino’nun kapı panellerinde koltuklarla uyumlu siyah kumaş, deri kumaş kenarları ve koltuklarda açık gri dikiş desenleri yer alıyor.

DAHA ZENGİN DONANIMLA GELDİ

Fiorino, 2,8 metre küpe varan sınıfının en iyi yükleme hacmiyle dikkatleri çekiyor. EBD destekli ABS, ESP, ASR, yokuş kalkış desteği, sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastığı, klima, yağmur sensörü, karanlık sensörünün haricinde elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, fonksiyonel deri direksiyon simidi ve vites topuzu, alüminyum alaşımlı jantlar gibi özelliklerle zengin bir donanım listesine sahip olan Fiorino hem ekonomi hem konfor arayan ticaret erbaplarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Fiorino, 7 inç dokunmatik tablet ekranı ve Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisiyle de fark yaratıyor. Pop, Safeline ve Premio isimli; üç farklı donanım seçeneği bulunan Fiorino Combi’nin “Safeline” versiyonunda 7 inç tablet ekran, “Premio” versiyonda ise 7 inç tablet ekran ile Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisi standart olarak satışa sunuluyor.

208 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

1.3 litrelik Multijet, 95 HP’lik dizel motorlu versiyonun haricinde, 1.4 litrelik 77 HP’lik benzinli ve 1.4 litrelik benzinli ve fabrika çıkışlı LPG dönüşümlü versiyonla tercih edilebilen ve yenilerek Fiat showroomlarındaki yerini alan Fiorino’ya 208 bin 900 TL başlangıç fiyatıyla sahip olunabiliyor.