Yeni Kia Sportage, 5’inci nesliyle Türkiye’de de yola çıktı. Alışılmışın dışında bir tasarım anlayışıyla gelen yeni model, şimdilik sadece 2 farklı donanımla, benzinli ve 4×4 seçeneğiyle satışa sunulacak.

Uzun bir süredir merakla beklenen yeni Kia Sportage, 5’inci nesliyle Türkiye’de de yola çıktı. Alışılmışın dışında bir tasarım anlayışıyla gelen yeni model, şimdilik sadece 2 farklı donanımla, benzinli ve 4×4 seçeneğiyle satışa sunulacak. Önümüzdeki aydan itibaren benzinli 4×2 seçeneğiyle beraber dizel motor 4×2 ve 4×4 çekiş sistemi ile tüketiciyle buluşacak. Tamamen yeni bir platform üzerine geliştirilen Sportage, Avrupa yolları için ideal dingil mesafesi, boyutlar ve gövde orantıları ile Avrupa odaklı mühendislik yaklaşımıyla Kia’nın Slovakya’daki fabrikasında üretiliyor.

REKABET GÜCÜMÜZ ARTACAK

Beşinci nesil Sportage ile birlikte SUV araç pazarında daha da güçlü konuma ulaştıklarını söyleyen Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “SUV araçların satışları her geçen yıl artıyor. 2021 yılında SUV araçların toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 34,6. Amiral modelimiz olan Sportage’ın yeni nesliyle C-SUV segmentinde rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz” dedi.

İÇ MEKAN OLDUKÇA TEKNOLOJİK DURUYOR

Yeni Sportage’ın ön konsol tasarımında dokunmatik ekranlı, zarif detaylara sahip ve sportif havalandırma ızgaralarıyla bütünleşik kavisli bir ekran bulunuyor. Kavisli ekran, kokpite genişlik ve derinlik kazandırıyor. Yüksek teknolojiye sahip 12,3 inç dokunmatik navigasyonlu ekran, tüm multimedya bağlantıları, işlevsellik ve kullanılabilirlik ihtiyaçları için merkez görevi görüyor. 12,3 inçlik gösterge paneli, son derece hassas ve net grafikler için yeni nesil TFT LCD ekranla donatılıyor. Sürücü ve ön yolcu için en uygun şekilde konumlandırılan ergonomik orta konsol, esnek depolama alanları ve yumuşak döşemelerle üst düzey bir konfor sunuyor. Elektronik vites paneli daha yüksek bir profil üzerinde konumlandırılıyor. Kablosuz telefon şarj alanı, yüksek hızlı 15W şarj olanağı sunuyor. 562* litre (VDA) olan bagaj hacmi 40:20:40 oranında katlanan arka koltuklar sayesinde 1.751* litreye kadar çıkıyor.

HİBRİT BENZİNLİ MOTOR

Yeni 1,6 litre T-GDI motor, emisyonları azaltmak ve verimliliği optimize etmek üzere gelişmiş hafif hibrit (MHEV) olarak Yeni Sportage’da bulunuyor ve 150 PS motor gücüyle verimliliği sportif performans ile bir arada sunuyor. Dört silindirli motor; yeni ve optimize edilmiş bir yanma süreci, soğutma teknolojileri, gelişmiş bir entegre termal yönetim sistemi ve düşük sürtünmeli bilyeli yatak kullanımı dahil olmak üzere önemli sürtünme azaltma önlemleri aracılığıyla gelişmiş yakıt verimliliği ortaya koyuyor. Yılın ikinci çeyreğinde 1,6 litre T-GDI motorun 180 PS gücündeki versiyonunun da Sportage ürün gamına eklenmesi planlanıyor.

DİZEL MOTOR SEÇENEĞİ DE VAR

Yeni Sportage ayrıca 136 PS motor gücüne sahip 1,6 litre hacimli turbo dizel motor seçeneğiyle de satışa sunuluyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip dizel motor gelişmiş SCR aktif emisyon kontrol teknolojileriyle NOx ve partikülleri filtreliyor. Bu dizel motor, emisyonları daha da azaltan ve verimliliği artıran MHEV teknolojisiyle de sunuluyor. Yeni Sportage, her iki yakıt tipinde de standart olarak 7 ileri DCT şanzıman ile sunuluyor.

829 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

Sportage’ın her bir öğesi, SUV’un görünüm ve niteliklerini geliştirmek için tasarlandı. Sürücüler, ‘Comfort’, ‘Eco’ veya ‘Sport’ ayarlarından birini seçebiliyor. Kolaylık ve ek güvenlik için tüm sürüş modları yüksek çözünürlüklü dijital ekranda gösteriliyor. Otoyol Sürüş Asistanı (HDA), otoyol sürüşlerinde öndeki araçla belirli bir mesafeyi ve hızı koruyor ve aracın kendi şeridini takip etmesine yardımcı oluyor. HDA ayrıca araç hızını, hız sınırlarına göre de ayarlayabiliyor. Yeni Kia Sportage’ın 4X4, benzinli, Elegance Konfor paketi 829.900 TL’den, Prestige paketi 919.900 TL’den satışa sunuluyor.

YENİ KIA SPORTAGE MOTOR SEÇENEKLERİ

• 4×2 1.6L T-GDI MHEV Benzinli Otomatik (150 PS)

• 4×4 1.6L T-GDI MHEV Benzinli Otomatik (150 PS)

• 4×2 1.6L T-GDI Benzinli Otomatik (180 PS)

• 4×4 1.6L T-GDI Benzinli Otomatik (180 PS)

• 4×2 1.6L CRDI MHEV Dizel Otomatik (136 PS)

• 4×4 1.6L CRDI MHEV Dizel Otomatik (136 PS)