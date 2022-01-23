Üretimde 3 günlük elektrik krizinin faturası 700 milyon doları aşacak

Doğalgaz kısıntısıyla birlikte başlayan enerji krizi, üretimde bugün itibarıyla 3 günlük araya neden olacak. Çip kriziyle 2022’de de boğuşmaya devam eden otomotiv sektörü, ikinci aksaklığı da gaz kriziyle birlikte yaşamaya başladı. Konuya ilişkin açıklama yapan TAYSAD Başkanı Albert Saydam, ülke çapında 3 gün boyunca üretim yapmayacaklarını aktardı. Saydam “Otomotiv sektörü toplamda yıllık 60 milyar dolar değer oluşturuyor. Bu 3 günlük duruşun maliyetinin 600-700 milyon dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

ALİ YILDIRIM

İran’dan gaz kesintisi haberi, Türk sanayisinde enerji krizine dönüştü. Fabrikaların doğalgaz kullanımı yapması yüzde 40 oranında kısıtlanırken, son alınan kararla birlikte yeni elektrik kesintileri de gündemde. Bugün itibarıyla Türkiye’deki tüm OSB’lere elektrik kısıntısı uygulanmaya başlandı ve ülkede sanayi üretimi en az 3 gün süreyle tamamen durması planlanıyor. Organize Sanayi Bölgeleri’nde de (OSB) alınan kararla birlikte sadece aydınlanama ve ısınma için tüketim yapılmasına izin verildi. Türkiye’de otomotiv sektörü de 2022’ye umutla bakarken, ilk aksaklık gaz kriziyle geldi. Yaşanan çip kriziyle birlikte üretimde de sorunlar devam ederken, buna bir de enerji sorunu eklendi.

ÇİPTEN SONRA ŞİMDİ DE ENERJİ KRİZİ

Yaşanan krize değinen Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, ülke çapında 3 gün boyunca üretim yapmayacaklarını aktardı. Üretimin 3 gün duracağını yineleyen Saydam bunun maliyetini de paylaştı. Sadece otomotiv sektörü olarak toplamda yıllık 60 milyar dolar değer yaratıldığını vurgulayan Saydam “Buradan yola çıkarak, 3 günlük duruşun maliyetinin 600-700 milyon dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

YARI İLETKENİN ETKİSİ 5 MİLYAR DOLAR

2021’e büyük umutlarla başladıklarının hatırlatan Saydam şöyle konuştu: “İlk 6 ayda bu umutlarımızı teyit eden hatta üzerine çıkan sonuçlar alınmışken son 6 ayda özellikle çip krizi nedeniyle üretim beklendiği gibi olmadı. Çip krizinin ülke ekonomisine zararı ne kadardır derseniz, yaklaşık olarak 4 ila 5 milyar dolarlık bir tutarı telaffuz edebiliriz. Dünyadaki kayıp ise 250 milyar dolar. Dünya otomotiv sektöründe çip krizi nedeniyle üretim yapılamamasından dolayı 250 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu. Benim düşüncem 2023’ün sonuna kadar çip kriziyle yaşayacağız. 2022’de beşi Amerika’da olmak üzere yeni yatırım devreye girecek. Biraz da elektriklenmeden dolayı çipli ürünlerin tüketimi de artıyor. Bu nedenlerden dolayı 2023 yılında biter gibi görünüyor.”

‘SORUNLARI 2022’YE DE TAŞIMAK ZORUNDA KALDIK’

Üretim verilerine de değinen Albert Saydam “Üretim verilerine baktığımızda 2021’i zaten geçen seneyle, 2020 ile aynı mertebede kapattık. Şu anki tahminler sadece yüzde 1’lik bir büyümeye işaret ediyor. Hem dünya hem de Avrupa’nın gerisindeyiz. Bu belki biraz kötümser bir plan yapılıyor. Biraz zannedersem 2021’deki olumsuz tecrübelerle yapılmış bir tahmin bu. Esasında tedarikte sorunlar yaşanmazsa pazar, ihracat siparişlerimiz bunun çok daha üzerinde üretimi gerektirecektir. İki ana sanayimizin çeşitli nedenlerle, tedarikteki sorunlardan dolayı duruş yaşaması kuvvetle muhtemel olduğunu görüyoruz. Yani 2022’ye başlarken 2021’i tamamen geride bırakamadık. Sorunlarını 2022’ye de taşımak durumunda kaldık” diye konuştu.

‘TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜ ORTALAMANIN ÜZERİNDE PAY ALIYOR’

Geçtiğimiz yıl yapılan üretimlerle dünya otomotivinde 1 basamak yükseldiğimizi belirten Albert Saydam sözlerini şöyle sürdürdü: “14’üncü sıradayken zannedersem Kanada’yı geçtiğimizden dolayı 13’üncü sıraya çıktık. Türkiye otomotiv konusunda, araç konusunda net ihracatçı bir ülke. Dünyadan aldığımız paysa geçen sene yüzde 1,6 idi, şu anda yüzde 1,7 oldu. Türkiye’nin genel ihracat ortalaması dünyada yüzde 1,3 mertebesinde. Yani otomotiv bir bakıma Türkiye ortalamasını yükselten ve dünyadan ortalamanın üzerinde pay alan bir sektör.” Toplamda 190 ülkeye ihracatı yaptıklarını söyleyen Albert Saydam “2021’de 7 yeni ülkeye ilk defa ihracat yaptık. Bu sene yaklaşık yüzde 40-41’lik bir paya sahibiz. 2022 için hedefimiz 14 milyar dolar. Yeni gelişen otomotiv teknolojisi ürünlerinde ülkemizde doğru adımlar atabilirsek ciddi bir ihracatta artış potansiyelimiz var” dedi.