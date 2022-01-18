Yeni Nissan Qashqai 2022 ile birlikte Türkiye’de yola çıktı. Segmentinin öncüsü olarak ortaya çıkan model, 1.3 litrelik benzinli motoru ve 4 çeker sistemiyle satışa sunuldu. Yeni Nissan Qashqai 2022 fiyat listesi de belli oldu. Aracın başlangıç fiyatı 626 bin lira olarak belirlendi. Araç yaşanan tedarik süreçleri, pandemi ve çip krizi nedeniyle 2 ay gecikmeli olarak geldi.

Yeni Nissan Qashqai 2022 ile birlikte Türkiye’de yola çıktı. Daha dikkat çeken bir tasarımla yola çıkan yeni Qashqai, yenilikçi dış tasarımı, teknolojik iç mekanı, yeni konfor özellikleri ve geliştirilmiş sürüş dinamikleri ile beğenimizi kazandı. İzmir Alaçatı’da lansmanına katıldığımız model bir dizi yenlikle birlikte geldi. Qashqai’de NASA teknolojisi ile geliştirilen Nappa deri koltuklar yolculara maksimum konfor sağlıyor. Her bir araç için üretimi 25 günde tamamlanan bu özel teknoloji ürünü koltuklar, tercih edildiğinde kullanıcılara ısıtma ve hafıza özelliklerini de standart olarak sunuyor. Nissan’ın Türkiye’deki modellerinde ilk kez yeni Qashqai’de tanıtılan masaj fonksiyonlu ön koltuklar, hızı ve şiddeti ayarlanabilir 3 farklı masaj seçeneği ile yolculukları daha keyifli hale getiriyor.

12.3 İNÇ’LİK GENİŞ EKRAN

Sınıfının en geniş ekranlarından birine sahip olan ve Qashqai’de ilk kez kullanılan 12,3” genişliğindeki tamamen dijital gösterge paneli, kişiselleştirilebilen 13 farklı bilgilendirme ekranı seçeneğiyle sürücünün dijital sürüş deneyimini üst seviyeye taşıyor. İç mekan tasarımında kablosuz Apple CarPlay altyapısına sahip 9” genişliğindeki dokunmatik bilgi-eğlence ekranı öne çıkıyor. Ayrıca BOSE mühendisleri ile geliştirilen 10 hoparlörlü (8 hoparlör & 2 Subwoofer) ses sistemi yolcuların müzik deneyimini keyifli hale getiriyor.

GÜVENLİK BAKIMINDAN DA ZENGİN

Yeni Qashqai’de sınıfında ilk kez kullanılan, Önsezili Akıllı Çarpışma Sistemi, öndeki üç araca kadar algılayıp araçlardan birisi fren yaptığında sürücüyü uyarıp, çarpışmayı engelleyebiliyor. Bunun dışında Qashqai’de ilk kez kullanılan Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Direksiyon Destekli Şerit Takip Asistanı, Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Akıllı Kör Nokta Önleme Sistemi yolcuların güvenliğini maksimum seviyeye çıkarıyor.

HİBRİT MOTOR DA GELİYOR

Nissan yeni Qashqai’nin motorunda daha fazla verimlilik sağlayan ve karbon emisyonunu azaltan hafif hibrit (mild hybrid) teknolojisini kullandı. Hafif hibrit teknolojisinde, benzinli motor 12V elektrik sistemi ve lityum-iyon batarya ile destekleniyor. Lityum-iyon batarya, enerji geri kazanım sistemi sayesinde frenleme esnasında açığa çıkan enerjiyi depoluyor ve gerektiği zaman elektrik motoruna göndererek benzinli motoru destekliyor. Bu sayede benzinli motor üzerindeki yükü azaltarak yakıt tüketiminin düşmesine yardımcı oluyor ve araç daha uzun süre stop/start konumunda kalabiliyor. Türkiye pazarında C-SUV modeller arasında hafif hibrit teknolojisine sahip tek model olan yeni Qashqai, 270 Nm (CVT) ile segmentindeki en yüksek tork değerlerinden birini sunuyor.

4 ÇEKER QASHQAI’LER GERİ GELDİ

Benzinli hafif hibrit (mild hybrid) teknolojisini 4×4 çekiş sistemi ile sunan ve segmentindeki ilk model olan yeni nesil Qashqai, bu sayede daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. 4×4 çekiş sistemi, XTRONIC CVT şanzıman ve arka bağımsız süspansiyonla kombine ediliyor. Arka bağımsız süspansiyon otomobilin yol tutuşuna katkı sağlıyor ve özellikle arka koltukta oturan yolcular için maksimum konfor sunuyor. Yeni Qashqai’de 3 farklı sürüş modu standart olarak sunuluyor: Eco, Standard, Sport. 4×4 çekiş sistemi tercih edildiğinde özellikle ilk kalkışta kilit fonksiyonunu devreye alarak optimum çekiş sağlayan 2 sürüş modu daha ekleniyor: Off-road ve Kar.

10 YILDIR TÜRKİYE’NİN GÖZDESİYİZ

Nissan Türkiye ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Emre Doğueri, “Nissan Qashqai 10 yıldan uzun süredir Türkiye’nin gözdesi. Şimdi baştan aşağı yenilenmiş haliyle dünya prömiyerinin ardından Türkiye’de de satışa sunuyoruz. Yeni nesil Nissan Qashqai, fark yaratan özellikleriyle segmentinde çıtayı yine yukarı taşıyacak. Özellikle dinamik ve şık çizgisini devam ettiren yeni nesil tasarımıyla yollarda hemen fark edilecek. Sahip olduğu hafif hibrit (mild hybrid) teknolojisiyle hem performans ve verimlilik konusundaki beklentileri fazlasıyla karşılayacak hem de düşük karbon emisyonu ile sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak. Yeni nesil Nissan Qashqai’nin konforlu sürüşe katkı sağlayan birçok teknolojik donanım özellikleri ile sınıfının standartlarını yeniden belirleyeceğine ve tüketicilere benzersiz bir sürüş deneyimi sunacağına inanıyoruz. Yeni nesil Nissan Qashqai, Crossover tutkunlarının beklediğine değecek.”

FİYATI 626 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni Nissan Qashqai, 4 farklı donanım paketi (Tekna, Design Pack, Skypack, Platinum Premium) ve 4×4 çekiş sistemi seçeneği ile, 626 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

YENİ NİSSAN QASHQAİ 2022 ÖZELLİKLERİ TEKNİK İSE ŞÖYLE

1.3 Litre Benzinli Hafif Hibrit (Mild Hybrid) 6 İleri Manuel XTRONIC CVT 4×2 4×2 / 4×4 Güç PS (kW) 158 (116) Tork Nm 260 270 Emisyon g/km 142 144 / 158 Yakıt Tüketimi (Şehir İçi – Düşük Faz ) l/100 km 8,4 7,9 / 8,8 Yakıt Tüketimi (Şehir Dışı – Yüksek Faz) l/100 km 5,3 5,4 / 5,9 Yakıt Tüketimi (Karışık) l/100 km 6,3 6,4 / 7,0 Uzunluk (*) mm 4425 (+31) Yükseklik (*) mm 1625 (+30) Genişlik (*) mm 1835 (+29) Aks Mesafesi (*) mm 2665 (+19) Direnç katsayısı (Cd) 0.316

*(önceki Qashqai’ye göre boyutlarda değişiklik)