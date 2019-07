Garenta tarafından geliştirilen ve geçen yıl Eylül ayında hizmete giren MOOV by Garenta rekorlara doymuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinin gerçekleştiği 23 Haziran Pazar günü MOOV by Garenta’dan 2 bin 150 defa kiralama yapıldı.

İstanbul trafiğine yeni nesil bir alternatif oluşturan MOOV by Garenta ile kullandığınız kadar araç kiralayabiliyorsunuz. Aplikasyon üzerinden çalışan MOOV by Garenta’da kendinize en yakın araçları sistem üzerinden görüp anında kiralayabiliyor ve hizmet bölgesindeki istediğiniz yerde kiralamayı sonlandırabiliyorsunuz Anadolu Grubu’nun önde gelen markalarından Garenta, MOOV by Garenta hizmetiyle fark yaratmaya devam ediyor. Kullanıcılarına diledikleri kadar araç kiralama özgürlüğü sunan MOOV by Garenta’da, 23 Haziran Pazar günü toplamda 2 bin 150 defa kiralama gerçekleştirildi.

ÇEVRECİ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız şunları kaydetti: “Bugün İstanbul’da trafiğe kayıtlı 4.2 milyon araç bulunuyor ve bu araçların yüzde 69’u otomobil. Yani İstanbul’da 2.9 milyon trafiğe kayıtlı otomobil var diyebiliriz. Bu araçlar trafiğe çıktığı zaman çok ciddi bir emisyon, çevre kirliliği, trafik ve maliyete sebep oluyor. Avrupa’da bunun önüne geçmek için belediyeler çeşitli önlemler alıyor. Paris’te geçtiğimiz yıllarda “arabasız gün” uygulaması yapıldı. 2020 yılı itibarıyla şehir merkezine otomobille girme yasağı geliyor. Hollanda’nın, Almanya’nın bazı şehir merkezlerine otomobille giriş yasaklandı. Çünkü ne kadar çok araç şehir trafiğinde olursa, hem o kadar çevre kirliliği oluşuyor hem de trafik daha kötü hale geliyor. Araç paylaşım modeli şehirler için bir gereklilik. Bu gerekliliği özel şirketler ve yerel yönetimler ortaklaşa çözüyor. İtalya’da Çevre Bakanlığı araç paylaşım projesini yüzde 50 fonluyor. Yerel yönetimler araç paylaşım modeliyle çalışan uygulamalara minimum müşteri sayısı garanti ediyor. Özel otopark alanları oluşturuyor, toplu taşımanın sınırlı kaldığı yerlerde araç paylaşımını teşvik eden çözümler sunuyor” dedi.