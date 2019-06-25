Nissan Qashqai modelini elde geçirdi. Yeni bir kalp nakli gerçekleştirilen Nissan Qashqai’nin yeni motor seçenekleri satışa sunuldu. Yeni 1.3 litrelik benzinli motora kavuşan araç 160 beygir gücünde.

Nissan Qashqai, yenilendi. Motor seçeneklerinin değiştiği görülürken, 1.3 litre DIG-T benzinli ve daha tasarruflu 1.5 litre dCi dizel motor seçeneklerine kavuştu. Daha güçlü Nissan Qashqai, Haziran ayı itibariyle Türkiye yollarına çıktı. ODD verilerine göre 2018 yılında Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modeli Nissan Qashqai, iki yeni motor seçeneğinin yanı sıra yeni otomatik şanzıman seçeneği ile Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonlarını da desteklen ve yenilenen multimedya sistemi de sunuyor.

7 İLERİ OTOMATİK VEYA MANUEL SEÇENEĞİ

Yeni 1.3 litre DIG-T benzinli yeni motor seçeneği, 160 beygir gücüne rağmen yüksek verimliliği ile dikkat çekiyor. Daha az yakıt tüketimi ve daha düşük karbondioksit emisyonuna sahip olan Nissan Qashqai 1.3 litre DIG-T benzinli motor seçeneği, Renault-Nissan-Mitsubihi ittifakı ve Daimler işbirliği ile geliştirildi. Nissan, 1.3 litre DIG-T benzinli motoru ilk kez Qashqai’de kullanırken, söz konusu model 6 vitesli manuel ve tamamen yeni geliştirilen 7 vitesli Çift Kavramalı Şanzıman (Dual Clutch Transmission-DCT) seçenekleri ile sunuluyor. Çift Kavramalı Şanzıman bir Nissan modelinde ilk kez kullanılırken, sürücülere; sportif ve daha doğrudan dinamik deneyim, geliştirilmiş dur-kalk performansı ve yumuşak güç dağıtımı sağlıyor.

270 NM TORKA SAHİP

160 hp güce sahip Nissan Qashqai’nin 1.3 litre DIG-T benzinli motor seçeneği, Türkiye’de 6 vites manuel ve 7 vites Çift Kavramalı Şanzıman ile iki versiyon olarak sunuluyor. Manuel vitesli versiyon 260 Nm torka sahipken, çift kavramalı otomatik vitesli versiyonu 270 Nm torka sahip. Bu geliştirilmiş benzin çekişli seri, Nissan Qashqai’de sürüş için yeni bir standart getiriyor. Sürücüler, daha fazla güç ve tork sayesinde gelişmiş tepki ve hızlanmayı, daha yumuşak ve doğrusal güç dağıtımını ve daha sessiz sürüş deneyimini kolayca fark edecekler. Ayrıca, tüm bu yeni aktarma organları, en son Euro 6d-Temp emisyon standartları ile de uyumlu.

DİZELDE ARTIK 1.6 LİTRE YOK

160 beygir gücündeki yeni 1.3 DIG-T benzinli motor seçeneği ile birlikte Qashqai’de 1.5 litrelik dizel seçenek olacak. 115 beygir gücüne sahip 1.5 dCi versiyonlarında Çift Kavramalı Şanzıman (DTC) seçeneğine de sahip. Ek güç aktarma sistemi QASHQAI müşterileri için daha da fazla seçenek yaratıyor. Aynı zamanda yüksek tork çıkışı ile yakıt verimliliği için dizel güç aktarma sistemine ihtiyaç duyanlar için otomatik bir seçenek sunuyor.