Yeni Passat daha otonom geldi

Volkswagen Passat yeni yüzüne kavuştu. Yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak olan modelin 3 farklı donanımı ve motor seçeneği olacak.

Volkswagen’in amiral gemisi Passat yenilendi. Markanın en son teknolojileriyle donatılan Yeni Passat, 0-210 km/s hızları arasında yarı otonom sürüş imkânı sağlayan asistan sistemi “Travel Assist” ve “Kapasitif Direksiyona” sahip ilk Volkswagen modeli olacak. Yenilikçi aydınlatma teknolojisine sahip LED farlar, 8 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip bilgi ve eğlence sistemi Yeni Passat modelinde standart olarak sunuluyor. Şerit Takip Asistanı “Lane Assist”, çok fonksiyonlu yeni bir kamerayla optimize edildi. Yeni Passat, Touareg’ten sonra farlarında interaktif bir matrix sistemi bulunan ikinci Volkswagen modeli olma özelliği taşıyor. Gece sürüşlerinde güvenliği ve konforu artıran IQ.LIGHT – LED matrix farlar, Yeni Passat Highline donanım seviyesinde standart olarak yer alıyor.

11.7 İNÇ’LİK GÖSTERGE PANELİ

Yeni nesil bilgi & eğlence sistemi, Passat’ın Dijital Gösterge Paneli “Active Info Display” ile birbirine entegre bir şekilde çalışıyor. Dijital Gösterge Paneli önceki nesline göre büyük ölçüde geliştirildi. 11,7 inç boyuta sahip yüksek kontrastlı grafik ekran son derece net ve kaliteli görüntü sağlıyor. Mevcut fonksiyonlar ise bambaşka bir boyuta taşınmış durumda. Yeni özelliklerden biri olan çok fonksiyonlu direksiyondan tek tuşla (“View”) üç farklı gösterge paneli tasarımı arasında geçiş yapılabiliyor. Ayrıca bilgi ve eğlence sistemi üzerinden detaylı ayarlar kolaylıkla ve kişiye özel olarak yapılabiliyor.

700 WATT’LIK SES SİSTEMİ

Danimarkalı hi-fi uzmanı Dynaudio, 700 watt’lık ses sistemini yeni Passat’ın iç tasarımına mükemmel şekilde uyması için titizlikle uyarladı. Böylelikle kaynağı fark etmeksizin otomobilde çalan müzik, Passat’ta görülen en kaliteli sese sahip.

1 BENZİNLİ 2 DİZEL MOTOR

Yeni Passat 1,5 lt TSI 150 PS benzinli, 1.6 lt TDI 120 PS, 150 PS ve 240 PS’lik iki farklı güç seçeneğine sahip 2.0 lt TDI dizel motor seçenekleri ile yollarda olacak. Yeni Passat’ın 150 PS gücündeki 1.5 TSI benzinli motoru, değişken Aktif Silindir Yönetimine (ACT) sahip ve yalnızca 1.500 dv/dk aralığında 250 Nm gücündeki maksimum torka ulaşıyor. Volkswagen, Passat’ın 1.6 TDI motoru ile dizel motorlu serisinin de başlangıcını yapıyor. Motor, 7 ileri DSG ile sunulacak. 250 Nm maksimum tork üreten bu motorla birlikte Passat, saatte 205 km azami hıza erişiyor. Yeni 2.0 TDI Evo, Passat’ın en önemli yüksek hacimli motorlarından biri haline gelecek. 150 PS güce sahip motor 7 ileri DSG şanzıman ile sunuluyor. Maksimum tork değeri ise 360 Nm’ye kadar çıkıyor. 240 beygirlik 4 çeker versiyon da mevcut olacak.