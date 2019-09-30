470 bin Volkswagen dizel müşterisi dava açtı

Üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen Volkswagen dizel skandalı hâlâ sürüyor. 470 bin Volkswagen dizel kullanıcısı bu yüzden markaya dava açtı. Davanın ilk duruşması yapıldı.

Volkswagen dizel skandalı her gün başka bir açıdan patlak veriyor. Diesel gate skandalı üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen davalar hâlâ devam ediyor. 470 bin dizel araç kullanıcısı Volkswagen dizel problemi yüzünden dava açmıştı. Toplu davanın ilk duruşması yapıldı. DW Türkçe’nin aktardığına göre, Braunschweig Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada ‘dizel mağdurları’ şirketten alacakları tazminat miktarını yükseltmeyi hedefliyor. Dizel araç kullanıcılarını temsilen davalı konumundaki Tüketici Merkezleri Federal Birliği’nin Başkanı Klaus Müller: “Bizim görüşümüze göre Volkswagen sahtekarlık yaptı ve bu nedenle hesap sorulması gerekiyor.” Şirketi sorumluluğunu kabul ederek gereğini yapmaya çağıran Müller “Aksi takdirde şirket, tüketicilerin güvenini geri kazanma yönünde son fırsatı da kaçırmış olacak” dedi.

‘MÜŞTERİLER ZARAR GÖRMEDİ’

Volkswagen ise müşterilerin emisyon ölçüm yazılımdaki manipülasyon nedeniyle zarar görmediklerini, tüm araçların trafikte güvenle kullanılabilir durumda oldukları tezini savunuyor. Şirket, davanın olası Yargıtay aşamasını da hesaba katarak sürecin en az dört yıl devam edeceği tahmininde bulunuyor. VW, söz konusu araçları geri çağırmış ve emisyon ölçümleri yapan yazılımlarını güncellemişti.

2015 EYLÜL AYINDA VOLKSWAGEN DİZEL

MANİPÜLASYONU KABUL EDİLDİ

ABD’deki resmi makamlar ve araştırmacıların yaptığı incelemeler sonrasında VW, 2015 yılı Eylül ayında dizel araçlardaki egzoz değerlerinde manipülasyon yapıldığını kabul etmişti. Bazı tip motorların yazılımının, egzozdan çıkan zehirli azot oksit gazının miktarını gerçekte olduğundan daha az göstermek üzere manipüle edildiği ortaya çıkmıştı.

‘VOLKSWAGEN BİLİNÇLİ OLARAK ALDATTI’

Almanya’da da şimdiye kadar binlerce kişi şirkete karşı bireysel tazminat davası açmış, ancak davaların büyük bölümü VW lehine sonuçlanmıştı. Tüketici Merkezleri Birliği’nin toplu dava açması ve dava masrafları riskini de üstlenmesiyle davalıların şansı yükselmiş oldu. Birlik, VW’nin yazılımdaki manipülasyonla müşterilerini kasıtlı olarak aldattığını ve etik değerlere aykırı şekilde zarar verdiğini savunuyor. Braunschweig’daki davada öncelikle VW’nin yaptığının hukuka aykırı olup olmadığına karar verilecek. Hukuka aykırılığa hükmedilmesi durumunda müşteriler bireysel davalar yoluyla tazminat talep edebilecek.

EA 189 TİPİ MOTORLARI KAPSIYOR

Tüketici Merkezleri Federal Birliği’nin açtığı toplu dava sadece 1 Kasım 2008 tarihi sonrasında satılan VW, Audi, Seat ve Skoda markalarını ve EA 189 tipi dizel motorlarını kapsıyor. Alman hükümeti, davaların zaman aşımına uğramasının önüne geçmek için geçen yıl Kasım ayında yaptığı yasal düzenlemeyle toplu dava açma imkanı getirmişti. Almanya’daki davacılar, ABD’de iki yıl önce milyarlarca dolar tazminat ödenen Amerikalı müşterilerle eşit muamele talebinde bulunuyor. Volkswagen ise ABD’deki hukuki durumun tamamen farklı olduğunu belirterek benzer bir tazminat sürecini reddediyor. Dizel emisyon skandalı nedeniyle ödenen cezalar ve tazminatlar sadece ABD’de şirkete 25 milyar euroya mal oldu.