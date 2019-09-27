Jaguar Land Rover, Brexit senaryoları karşısında üretimi askıya alacak. Daha önce Toyota ve BMW gibi Jaguar Land Rover da üretim yapmayacak.

İngiltere’nin en büyük üreticilerinden biri olan Jaguar da kepenk kapatıyor. Jaguar Land Rover (JLR) olası bir sert Brexit senaryosunun ilk etkilerini yumuşatmak amacıyla ülkedeki operasyonlarını bir hafta boyunca askıya alacak. Euronews’in aktardığına göre, sektör temsilcileri haftalardır anlaşmasız bir Brexit’in yaratabileceği sıkıntılar konusunda seslerini yükseltiyor ve önlem alınması için çağrıları yapıyor. Başbakan Boris Johnson 31 Ekim’de ülkesini AB’den çıkarmaya söz veriyor ancak yine de bunun olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

4 FABRİKADA ÜRETİM OLMAYACAK

Jaguar Land Rover (JLR) CEO’su Ralf Speth yaptığı açıklamada Brexit etkilerini hafifletme planı dahilinde Kasım 2019’un ilk haftası boyunca dört fabrikada üretimi durdurmayı planladıklarını kaydetti. “Bunun üzerine düşünüp durmak faydasız sadece neyin ne olduğunu anlayabilmek adına bunu yapmamız gerekiyor” diyen Speth: “Günde 20 milyon parça ürüne ihtiyacımız var. Bu da tedarikçilerimize karşı olan sorumluluğumuzun boyutunu gösteriyor. Her tür parçanın tam bana gerektiği zamanda elimde olması şart” şeklinde konuştu.

TOYOTA VE BMW DE ÜRETİM YAPMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

JLR fabrikaları geçtiğimiz yıl İngiltere’de 1,5 milyonluk otomobil üretiminin üçte birini omuzluyor. Japon otomotiv markası Toyota da Ağustos ayında yapılan bir açıklama ile 1 Kasım’da üretim olmayacağını duyurmuştu. BMW ise 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde aynı önlemi alacak.