Dizel emisyonu manipülasyonu hâlâ sürüyor. Mercedes üreticisi Daimler dizel emisyonu manipülasyonu nedeniyle 870 milyon euro ceza ödeyecek.

Dizel emisyonu sorunu hâlâ devam ediyor. Alman lüks otomotiv devi Mercedes’in üreticisi Daimler, para cezasına çarptırıldı. 870 milyon euroluk cezaya çarptırılan şirket, görevini ihmal etti. DW Türkçe‘nin aktardığına göre, Stuttgart Savcılığı, cezanın Daimler şirketinin araç sertifikasyonu ile ilgili biriminin 2008’den beri denetleme görevini ağır şekilde ihmal etmesi nedeniyle kesildiğini belirtti. Savcılıktan yapılan açıklamada: “Böylece dizel emisyonları kısmen normlara uygun olmayan dizel araçlara resmi makamlarca ruhsat verilmiş oldu.”

684 BİN MERCEDES GERİ ÇAĞRILDI

Savcılık, kanıt olarak Federal Otomotiv Dairesi’nin normların çok üzerinde yüksek oranda egzoz emisyonu nedeniyle 684 bin Mercedes model aracın servis için geri çağrılmasına yönelik hazırlanan belgeleri gösterdi.

DAİMLER PARA CEZASINA İTİRAZ ETMEDİ

Daimler, Federal Otomotiv Dairesi’nin suçlamasını geri çevirirken, para cezasına itiraz etmeyeceğini açıkladı. Savcılık, para cezasının Daimler’in emisyon manipülasyonu ile ilgili devam eden soruşturmayla ilgisinin olmadığını, bu yöndeki soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Para cezasının altı hafta içinde şirketin bulunduğu Stuttgart kentinin bağlı olduğu Baden Württemberg eyaletine yatırılması gerekiyor.

VOLKSWAGEN, AUDI, PORSCHE VE BOSCH CEZA ALMIŞTI

Almanya’da daha önce de Volkswagen ile holding bünyesindeki Audi ve Porsche benzer gerekçelerle iki milyar euroyu aşan para cezasına çarptırılmıştı. Stuttgart Savcılığı otomobil parçaları tedarikçisi Bosch şirketine de 90 milyar euro para cezası kesmişti.