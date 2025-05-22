Audi e-tron 756 km menzille geldi

Audi yeni elektrikli modeli A6 e-tron Türkiye’de satışa sunuldu. Sportback ve Avant versiyonları Türkiye’de yola çıktı. 756 kilometre menzile sahip olan modelin başlangıç fiyatı 5.4 milyon TL.

Audi yeni elektrikli modeli A6 e-tron Türkiye’de satışa sunuldu. Sportback ve Avant versiyonları Türkiye’de yola çıktı. A6 e-tron; e-tron, e-tron performance, e-tron quattro motor seçenekleriyle sunulurken, aracın başlangıç fiyatı 5.4 milyon TL’den başlayan fiyatlarla alınabiliyor. Audi’nin tamamen elektrikli platformu olan PPE üzerinde şekillenen ikinci modeli olan A6 e-tron ailesi, gelişmiş mimarisi sayesinde düz zemin konsepti sunan ilk modeli olarak öne çıkıyor ve bu sayede iç mekânda maksimum yaşam alanı sağlıyor.

428 beygir güç 855 Nm tork

Yeni A6 e-tron ailesi, üç farklı motor seçeneğiyle sunuluyor: 210 kW (286hp) güç ve 435 Nm tork ile dengeli ve verimli bir sürüş sunan A6 e-tron; 270 kW (367hp) güç ve 565 Nm tork ile daha çevik bir karakter sergileyen A6 e-tron performance ve çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi ile 315 kW (428hp) güç ve toplamda 855 Nm tork üreten A6 e-tron quattro.

10 dakika şarj ile 310 km

WLTP verilerine göre, A6 Sportback e-tron performance, 756 km’ye kadar menzil sunarak segmentinin en iddialı rakamlarından birine ulaşıyor. Bu değer modelin Avant versiyonlarında 720 km’ye kadar çıkıyor. e-tron performance ve e-tron quattro motorlarının 100 kWh brüt (94,9 kWh net) batarya kapasitesi, akıllı termal yönetim sistemi ve gelişmiş aerodinamik yapısı sayesinde bu etkiyi maksimum düzeye taşıyor. Audi A6 e-tron, 800 volt mimarisi sayesinde 270 kW’a kadar DC hızlı şarj kapasitesi sunuyor. Bu sayede 10 dakika şarj süresinde Sportback gövde tipinde 310 km, Avant versiyonunda ise 295 km’ye kadar ek menzil sağlıyor. Her iki gövde tipinin yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj süresiyse 21 dakika.

Süspansiyon 20 mm alçalabiliyor

Özellikle PPE platformu için geliştirilen ön aks ve opsiyonel adaptif havalı süspansiyon sistemi sayesinde A6 e-tron, hem sportif sürüş hem de üst düzey konfor sunuyor. Audi Drive Select’in “Efficiency” modunda süspansiyon, hızla orantılı şekilde gövdeyi 20 mm’ye kadar alçaltarak aerodinamiği iyileştiriyor, daha düşük hava direnciyle daha uzun menzil sunarak enerji tüketimini optimize ediyor. A6 e-tron ayrıca, rejeneratif fren sistemi ile günlük kullanımda maksimum enerji geri kazanımı sağlıyor. 220 kW’a kadar enerji geri kazanabilen sistem, iki seviyeli manüel veya MMI üzerinden otomatik ayarlanabilen reküperasyon modları sunuyor.

0,21 Cd sürtünme kat sayısı

A6 e-tron’un dış tasarımı, ultra ince ön farlar, e-tron modellerine özgü singleframe ızgara ve üç boyutlu arka LED ışık imzasıyla dikkat çekiyor. Aerodinamik sürtünme katsayısı Sportback’te 0,21 Cd, Avant’ta ise 0,24 Cd olarak ölçüldü. Kontrollü hava kanalları, aerodinamik alt yapı ve arka difüzörler bu değerin elde edilmesinde önemli rol oynuyor. Yeni ultra ince Matrix LED farlar, tek parça arka OLED ışık şeridi ve isteğe bağlı olarak sunulan aydınlatmalı arka Audi logosu gibi detaylarla birleşen sportif siluet, aracın hem teknik hem de duygusal gücünü vurguluyor. Arka difüzör tasarımı, üç boyutlu spoilerlar ve aktif hava giriş kanalları gibi unsurlar, yalnızca estetik değil, fonksiyonel olarak da menzil artışına katkı sağlıyor.

İç mekana dijitallik hakim

Audi’nin yeni nesil iç tasarım anlayışı “İnsan Odaklılık”, “Dijital Sahne”, “Malzeme Odaklılık” ve “Görsel Netlik” ilkeleriyle şekilleniyor. 14,5 inçlik OLED MMI panoramik ekran, 11,9 inç Audi sanal kokpit plus ve opsiyonel 10,9 inç yolcu ekranı dijital deneyimi üst düzeye taşıyor. PDLC teknolojili panoramik cam tavan, dokunmatik komutla ışık geçirgenliğini değiştirerek konforu ve estetiği bir araya getiriyor. 502 litrelik arka bagaj ve 27 litrelik ön bagaj ise günlük kullanıma yönelik pratik çözümler sunuyor. Bang & Olufsen Premium ses sistemi, 830 watt gücünde 20 hoparlörü ve koltuk başlıklarındaki ses çıkışlarıyla üst düzey akustik deneyim sağlıyor. Geliştirilmiş artırılmış gerçeklik destekli isteğe bağlı sunulan head-up display, sürüş bilgilerinin gerçek dünya ile kusursuz entegrasyonunu mümkün kılıyor.