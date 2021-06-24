Otomotiv tercihleri her geçen gün değişirken, artık üretim sırasıyla benzinli, hibrit ve elektrikli araçlara kayıyor. Artık eski gibi yüksek adetlerde üretilmeyen dizele talep mecburen biterken, tüketiciler de yönünü benzinli araçlara çevirdi. Türkiye’de de talep benzinli modellere kayarken, oransal olarak en fazla artış elektriklide. Alman üretici Audi’de 2033 yılına kadar içten yanmalı motorlu araçlarını üretimini durduracak.

ALİ YILDIRIM

Tüm dünyada otomotiv endüstrisi büyük bir süreçten geçiyor. Diesel Gate skandalıyla birlikte hızlanan dönüşüm emisyon azaltma yarışına dönerken, tercihler de her geçen gün değişiyor. Markalar tek tek dizel otomobil üretimine son verince tercihler mecburen benzinli araçlara kayıyor. Hatta dünyanın birçok noktasında özellikle Avrupa ülkelerinde dizel motorlu araçların şehir merkezlerine girişi bile yasaklanıyor. Avrupa’da birçok ülke sıfır emisyon hedefine odaklanırken, 2023-2025 yılları sınırında dizel araçlara artık yokmuş gözüyle bakılıyor. Hem şehir içinde hem de şehir dışında dizel araçlara bir dizi yaptırım ve sınırlamalar getirilirken benzinli otomobiller için şimdilik sert kararlar yok. Üreticiler de artık yeni nesil teknolojilerle üretim yaparak ağırlığı benzinli, hibrit ve elektrikli araçlara veriyor.

SEKTÖR BEKLENENDEN DAHA HIZLI DÖNÜŞTÜ

Özellikle pandemiyle birlikte beklenenden hızlı başlayan elektrikli dönüşümü markaların birer birer yeni modelleri gün yüzüne çıkarmasına olanak sağlıyor. Tüm bu gelişmeler sonucunda hiç kuşkusuz artık içten yanmalı motorlarda da son yaklaşmaya başladı. Dizel için vade daha yakın olsa da benzinli motorların şimdilik biraz daha zamanları var. Fakat üreticiler yaklaşık 15-20 yıl içinde benzinli araç modellerini de bir bir askıya alacak. Bu konuyla ilgili en güncel açıklama ise Alman üretici Audi’den geldi. Marka, sıfır karbon emisyonu hedefinin parçası olarak 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduracağını açıkladı.

AUDİ 2033’E KADAR BİTİRİYOR

Audi CEO’su Markus Duesmann, 2026 yılı itibarıyla Audi’nin yalnızca tamamen elektrikli otomobil modellerini piyasaya süreceği belirtilirken, 2033 yılına kadar içten yanmalı motorların üretimini kademeli olarak durdurmayı planladığını bildirdi. Duesmann, Audi’nin bu yıl dizel veya benzinli modellerden daha fazla yeni elektrikli model piyasaya sürdüğünü açıklarken, 2025 yılına kadar şirketin ürün gamında 20’den fazla tamamen elektrikli model olacağını belirtti. Duesmann ayrıca Audi’nin daha fazla verimlilik sağlamak için içten yanmalı motorlar geliştirmek için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğini söylerken “Audi’nin son içten yanmalı motoru şimdiye kadar ürettiğimiz en iyi motor olacak” dedi.

MENZİL ARTTIKÇA TÜKETİCİ YUMUŞUYOR

Bugün bakıldığında elektrikli araçların menzili her geçen gün artarken, tüketiciler de artık bu sisteme yavaş yavaş ısınıyor. Daha önceden 100-150 kilometre olan menziller artık neredeyse 300 km’nin altında değil. Türkiye özeline bakıldığında da 300 kilometrelik menzilin şehir içinde ihtiyaçları çok rahat bir şekilde karşıladığı konusunda herkes hem fikir. Fakat uzun yol için tüketicide soru işaretleri bitmiş değil. Bugün içten yanmalı bir aracın ortalama ulaşılabilir fiyatı 250-300 bin TL seviyesinde. Elektrikli araçlarda da artan çeşitlilikle birlikte fiyat skalaları artan ÖTV’ye rağmen 350 bin liradan başlıyor. İlerleyen dönemde ÖTV teşviğinin sona ermesi bu modelleri daha da ulaşılamaz bir hale getirilebileceği düşünülüyor.

ORANSAL ZİRVE ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞINDA

Türkiye’de de dizel otomobil sahibi olma oranı her geçen gün düşüyor. 2021 Ocak-Mayıs döneminde Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verileri, bu gerçeği ortaya koyuyor. Mayıs sonuna göre iç pazarda en fazla satılan motor tipini benzinli araçlar oluşturdu. Toplamda 157 bin 822 adede ulaşan benzinli motorlu araçlar pazardan yüzde 64,6 pay aldı. Dizel araçlar ise aynı dönemde 58 bin 445 adetlik satış rakamına sahip oldu. Bir dönem favori olan dizel araçların payı yüzde 23,6’ya kadar geriledi. Hibrit otomobilde de çeşitlilik satışlara yansıyor. Mayıs sonunda hibrit otomobiller 19 bin 457 satışla yüzde 7,8 paya sahip olarak üçüncü sıraya oturdu bile. İlk 5 ayda yüzde 100 elektrikli otomobil satışları da 617 adede ulaştı. Böylece benzinli otomobil satışları mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120,1 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 77,5 artarken, dizel otomobil satışları yüzde 8,4 geriledi. Hibrit otomobil satışları yüzde 350,2 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 363,9 artış gösterdi.