Peugeot 308 station wagon SW ile tanıtıldı. Araç benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere 3 farklı motorla 2022’de yola çıkacak.

Peugeot 308 station wagon SW ile tanıtıldı. Araç benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere 3 farklı motorla 2022’de yola çıkacak. Tasarımı, teknolojisi ve herkese hitap eden modelleriyle öne çıkan dünyanın en büyük otomotiv markalarından PEUGEOT, yeni PEUGEOT 308 SW’yi tanıttı. Markanın özgün tasarım dili ve güncel logosuna sahip olan yeni PEUGEOT 308 SW, gösterişli bir profile ve sofistike bir arka kısma sahip etkileyici tasarımıyla dikkat çekiyor.Yeni nesil teknoloji özelliklerinin yanı sıra zengin motor seçenekleriyle yollarla buluşmaya hazırlanan yeni PEUGEOT 308 SW’nin benzinli, dizel ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere 3 farklı motor ve 7 farklı motor – şanzıman kombinasyonu bulunuyor. Yeni PEUGEOT 308 SW, 4,64 metre uzunluk ve 2,73 metre dingil mesafesiyle geniş bir iç mekân sunarken, normal kullanımda 608 litre olan ve arka koltukların katlanmasıyla 1634 litreye ulaşan geniş bagaj hacmiyle beklentilere yanıt veriyor. Yeni PEUGEOT 308 SW’nin iç mekânında ise sürücüleri ve yolcuları büyük bir orta konsol ile kullanım kolaylığı sunan sayısız saklama alanı karşılıyor.Fransa’da bulunan Mulhouse tesislerinde üretilecek yeni PEUGEOT 308 SW, 2022 yılında yollarla buluşacak.

ÇAĞDAŞ BİR GÖRÜNÜM

Yeni PEUGEOT 308 SW, önden bakıldığında yeni PEUGEOT logosuna ev sahipliği yapan çağdaş görünümlü ön ızgarayla dikkat çekiyor. Yeni ızgaranın tasarımı ve görünümü özel ızgara deseniyle güçlendiriliyor. Teknoloji alanındaki gelişmelerin modern tasarıma uyarlaması olarak sürüş destek sistemlerine ait radar, logonun arkasına gizleniyor ve ızgaranın görünümünü bozmuyor. Plakalık ise ön tamponun alt kısmında kendine yer buluyor. Baz donanım seviyesinden itibaren LED ön farlarla gelen Yeni PEUGEOT 308 SW’nin dinamik karakterine katkıda bulunmak için farlar keskin tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu farlar, ön tampondaki aslan dişi şeklindeki gündüz farlarıyla görsel olarak uzatılıyor. Işık imzası, gündüz ve gece ilk bakışta hemen fark edilebilen güncel PEUGEOT tasarım kimliğiyle örtüşüyor.

YARI OTONOM TEKNOLOJİYE SAHİP

Markanın en güncel teknolojileriyle donatılan yeni PEUGEOT 308 SW, tıpkı yeni PEUGEOT 308 gibi yeni ve daha da gelişmiş PEUGEOT i-Cockpit® ile donatılıyor. Model böylece daha fazla ergonomi, tasarım, sürüş keyfi, kalite ve bağlanabilirlik özellikleriyle tamamen yeni bir deneyim sunuyor. Yeni PEUGEOT 308 SW’nin öne çıkan diğer özellikleri arasında markanın yıl sonunda sunacağı ‘Drive Assist 2.0’ paketi de bulunuyor. Bu paketle birlikte, yeni PEUGEOT 308 SW daha da fazla güvenlik için en güncel yeni nesil yarı otonom sürüş destek sistemleriyle donatılıyor. Paket, EAT8 otomatik şanzımanla gelen Start&Stop işlevine sahipuyarlanabilir hız sabitleme ve şeritten çıkma uyarısı işlevlerini kapsıyor. Ayrıca, çift şeritli anayollarda geçerli olmak üzere; yarı otonom şerit değiştirme, erken hız önerme ve viraj hızı uyarlaması olmak üzere üç yeni özellik daha sunuyor.

İKİ ADET ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT MOTOR

PEUGEOT’nun seçme özgürlüğü yaklaşımı yeni PEUGEOT 308 SW’nin zengin motor seçeneklerinde de karşımıza çıkıyor. Model, iki adet şarj edilebilir hibrit motor seçeneğinin yanında benzinli ve dizel olarak da tercih edilebiliyor. PEUGEOT 308 SW’de sunulan şarj edilebilir hibrit motorlardan ilkini HYBRID 225 e-EAT8 oluşturuyor. Bu seçenekte, 180 HP’lik PureTech benzinli motor ve e-EAT8 otomatik şanzımana 81 kW gücündeki elektrik motor entegre ediliyor. Böylece km başına 26 gr C0₂ ve 59 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili (WLTP normuna uygun olarak, onay sürecinde) sağlanıyor. HYBRID 180 e-EAT8’de ise 150 HP’lik PureTech benzinli motor ve e-EAT8 otomatik şanzıman 81 kW gücündeki elektrikli motorla kombinleniyor. Bu sayede, 25 gr C0₂ ve 60 km’ye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili (WLTP normuna uygun olarak, onay sürecinde) sunuluyor. Yeni PEUGEOT 308 SW’nin 1,2 litre hacme sahip 3 silindirli benzinli motora sahip versiyonu, PureTech 110 S&S BVM6, PureTech 130 S&S BVM6 ve PureTech 130 S&S EAT8 olarak tercih edilebiliyor. 1,5 litre hacme sahip 4 silindirli dizel versiyonu ise, BlueHdi 130 S&S BVM6 ve BlueHdi 130 S&S EAT8 şeklinde sıralanıyor.

BAGAJ HACMİ 1634 LİTRE

Yeni PEUGEOT 308 SW’nin boyutları, segment kullanıcılarının beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor ve pazardaki en iyi bagaj hacimlerinden birini sunuyor. İki kademeli bagaj zemini pratiklik ve modülerlik sağlıyor. Bagaj zemini alt konumdayken 608 litrelik bir bagaj ve bagaj zeminin altında ek saklama alanları sunuluyor. Tüm koltuk sırtlıkları katlandığında ise mevcut hacim, bagaj tabanı alt konumdayken 1634 litreye kadar ulaşıyor. Standart olarak sunulan 3 parça (40/20/40) bağımsız arka koltuklar ise fonksiyonelliği ve pratikliği destekliyor. Bagajın yanlarında konumlandırılan ve kolayca erişilebilen iki kumanda ile koltuklar kolaylıkla katlanabiliyor. Elektrikli bagaj kapağı ise, eller dolu olduğunda erişimi kolaylaştırmak için otomatik olarak açılıyor.