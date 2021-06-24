Yeni Honda Civic HB, 11 nesline hibrit motorla kavuştu. Araç, e:HEV logosuyla Avrupa’da 2022 yılının sonbaharında satışı sunulacak.

Yeni Honda Civic HB, 11 nesline hibrit motorla kavuştu. Yeni neslinde standart olarak e:HEV logosunu taşıyacak olan Civic Hatchback, Honda’nın hibrit ürün gamına eklenen en yeni model olarak öne çıkıyor. Tamamen yenilenen 5 kapılı yeni Honda Civic Hatchback, 50 yıllık mirasından gelen konfor ve görünümüyle dikkat çekiyor. Honda’nın Avrupa pazarında önemli bir oyuncusu olan Civic, kullanım kolaylığı sunan donanım özellikleriyle her zamanki gibi fark yaratıyor.

2022 YILINDA SATIŞA SUNULACAK

Hibrit motorlu Civic Hatchback e:HEV 2022 yılının sonbaharından itibaren Avrupa’da satışa sunulacak. Honda’nın e:TECHNOLOGY markası altında yer alan e:HEV (hibrit elektrikli araç) logosu taşıyan yeni Civic Hatchback, Honda’nın hedeflerinde önemli bir kilometre taşı olacak. Honda mühendisliği ve tasarım felsefesinin en başarılı örneklerinden biri olan e:HEV teknolojisini sunan Civic Hatchback ile birlikte marka, 2022 yılına kadar Avrupa’daki tüm ana akım modellerinin hibrit güç aktarma teknolojisine sahip olma hedefine ulaşmış olacak.

ELEKTRİKLİYE YÖNELİM BAŞLADI

Honda’nın ‘Elektrikli Vizyon Stratejisi’ kapsamında 2020 yılında satışa sunulan CR-V, kısa süre önce satışa çıkan Jazz ve Jazz Crosstar ve bu yılın sonlarında satışa çıkması planlanan tamamen yenilenen HR-V modellerinden tanınan ve geniş çapta beğeni toplayan hibrit motor teknolojisi, yeni Civic Hatchback sahiplerine de eğlencenin, performansın ve verimliliğin mükemmel bir karışımı bir sürüş deneyimi vaat ediyor.