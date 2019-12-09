Motoru küçük keyfi büyük

Nissan Qashqai, makyajla birlikte adeta güç topladı. Daha önce 115 beygirlik versiyonuyla sunulan 1.2 litrelik benzinli motor, artık 1.3 litre ve tam 160 beygir gücünde.

Oto Gündem Test Merkezi

Nissan Qashqai yeni güçlü ve benzinli motor seçeneğiyle dikkat çekiyor. Nissan’nın Qashqai modeli tasarımı, kompakt ölçüleri, geniş motor ve şanzıman seçenekleri ile crossover segmentine ilham verdi. İkinci nesliyle de başarılı satış grafiğini sürdüren araç, geçirdiği küçük makyaj operasyonuyla eksiklerini tamamladı. Rekabetin yoğun olduğu segmentteki iddiasını artıran marka, liderliğini elinden kaçırmamak için akıllıca düşünülmüş değişiklikleri hayata geçirdi.

KALİTELİ DETAYLARA SAHİP

Tasarım ve teknolojisiyle olduğu kadar motor seçenekleri de güncellenen araç, hitap ettiği kitleyi de genişletmiş oldu. Bu ayki konuklarımızdan olan yeni Qashqai, gücü ve hacmi artırılan 1.3 litrelik benzinli motoru ve ilk kez kullanılan 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanıyla çok iddialı bir paket hazırlamış. İkonik V-motion ızgaranın gelecekteki tüm modellerde görülecek geliştirilmiş şekli, kaputun üzerinden omuza kadar uzanarak daha sportif bir görünüme katkıda bulunuyor. Gösterişli ön tampon ve tekerleklere doğru uzanan çamurluklarla Qashqai daha güvenli bir görünüm sergiliyor. Üstün kaliteli detaylara sahip bumerang LED farlar ve arkadaki stoplar, Qashqai’nin tasarımına hem gündüz hem de gece farklı bir görsellik katıyor.

YENİ RENK SEÇENEĞİ LAV KIRMIZI

Yeni renk seçeneklerinden olan lav kırmızının ve 19 inçlik alaşım jantların da sportif tasarımı desteklediğini belirtmeliyiz. Aracın iç mekânı genel itibariyle belirgin bir değişikliğe uğramamış. Geniş ve ferah iç mekânda her şey olması gereken yerde. Malzeme kalitesi ve işçilik olarak da sınıfının iddialı oyuncularından olan Qashqai, 401 litrelik bagajıyla rakiplerinden bir adım geride. Gelelim Qashqai’deki asıl yeniliğe. Oto Gündem Dergi testi.

160 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Markanın yeni nesil 1.3 litrelik benzinli Qashqai motoru, tam 160 beygirlik gücüyle dikkat çekiyor. Bize 7 ileri DCT şanzımanla konuk olan otomobil, 270 nm’lik torkuyla da dizelleri aratmıyor. 1315 kilogramlık ağırlığıyla sınıfının hafif sayılabilecek modellerinden olan Qashqai, bu kombinasyonla 0-100 km/s ivmelenmesini 8.9 saniyede tamamlıyor. Maksimum sürati saatte 198 kilometre olan otomobil, ara hızlanmalarda da oldukça başarılı. Tatlı sert süspansiyon sistemiyle donatılan otomobil, zorlandığında da stabil kalmayı başarıyor. Konfor seviyesi 19 inçlik ince yanaklı lastikler sebebiyle bir miktar azalsa da, bunun getirisi olarak yol tutuş oldukça başarılı.

ORTALAMA TÜKETİMİ 5.4 LİTRE

Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 5.4 litre. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan ortalamaysa 6.1 litre oldu. Güce göre oldukça iddialı olan tüketimi sakin kullanımda fabrika verilerine kadar düşürmek mümkün.

DONANIM ZENGİN FİYAT REKABETÇİ

161 bin 190 liradan başlayan (1.3 DIG-T 160 beygir, manuel, Visia Aralık 2019) fiyatlarla satışa sunulan yeni Qashqai, aynı donanıma sahip 1.5 litrelik (115 beygir) dizel versiyondan yaklaşık 9 bin lira daha ucuz. Üst donanımlarda bu fark 12 bin liraya kadar açılıyor. Fiyat olarak rekabetçi bir politika izleyen marka, zengin donanımın yanı sıra makul tüketimli güçlü motoruna güveniyor. Araçta uzun bir donanım listesine yer veriliyor. Araç içi radar sisteminden sürücü dikkatini takip eden sisteme, hız tabelası okuma sisteminden şeritten ayrılma ikazına hatta kör nokta uyarı sistemine kadar yeni nesil güvenlik donanımlarının tamamın Qashqai’de sunuluyor.