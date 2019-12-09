Sportage’a kalp nakli

KIA, başarılı kompakt SUV modeli Sportage’a makyajla birlikte 1.6 litre dizel otomatik versiyon ekledi. Donanım listesi uzayan dizel otomobil, sessiz sürüşü ve düşük tüketimiyle dikkat çekiyor

Oto Gündem Test Merkezi

SUV pazarının gözde markalarından KIA, bir dönem satış listelerinin zirvesini zorlayan modeli dizel Sportage, yollardaki 25’inci yılını kutluyor. 4’üncü jenerasyonunun makyajlı versiyonuyla yoluna devam eden dizel otomobil, hiç olmadığı kadar iddialı ve çekici bir SUV haline getirildi. Makyajla birlikte 1.6 litrelik dizel-otomatik vites seçeneğine de kavuşan Sportage, etkileyici mavi rengi ve sportif tasarımıyla konuğumuz oldu.

BUZ KÜPÜ LED SİS FARLARI

Otomobilin zaten sportif olan tasarımında radikal değişiklikler yapmaktan kaçınan KIA mühendisleri, küçük dokunuşlarla dizel Sportage daha çekici hale gelmiş. Aracın sportif dış tasarımı yeni ön ve arka tamponlarla yeniden hayat bulurken ön ve arka farlar da yeniden yorumlanmış. Sportif tasarımı donanıma bağlı olarak sunulan yeni 17 ve 19 inç alaşım jantlar tamamlıyor. Şık 19 inçlik alaşım jantlar yeniden tasarlanırken çift egzoz çıkışına sahip arka difüzör ve yeniden tasarlanan ‘buz küpü’ LED sis farları da sportif detaylar arasında yerini alıyor.

467 LİTRELİK BAGAJ

Dışarıdaki sportif tasarım, iç mekanda yerini daha sade ve şık çizgilere bırakıyor. Kalite hissini artıran piyano siyahı kaplamalar ve dikişli döşemeler oldukça şık görünüyor. Son derece ferah olan kokpitte ergonomi ve işçilikte herhangi bir sorun yok. Ele iyi oturan direksiyon simidi ve rahat okunan gösterge tablosu da sürüş keyfini artırıyor. Aracın ön bölümündeki geniş alan, arkadaki yolcular için daha da fazlasını sunuyor. Orta sertlikteki koltuklar uzun yolculuklara da uyum sağlıyor. 467 litrelik bagaj da arka koltuklarını katlanmasıyla 1456 litreye kadar genişletilebiliyor.

ORTALAMA TÜKETİMİ 4.7 LİTRE

Araçta görev yapan 1.6 litrelik dizel ünite, markanın diğer modellerinden tanıdık. 136 beygir güç ve 320 nm tork üreten motor, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DCT ile kombine ediliyor. Bize önden çekişli versiyonuyla konuk olan otomobilin 4X4 versiyonu da var. 1530 kilogramlık otomobile yeterli gücü sağlayan motor, aracın 0’dan 100 km/s sürate 11.8 saniyede ulaştırıyor. Maksimum hız ise saatte 180 kilometre. Ara hızlanmalarda da beklentileri karşılayan motor, tüketimde de başarılı sonuçlara imza atıyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 4,7 litre. Bizim kullanımımız da yol bilgisayarına yansıyan ortalama ise 6 litre oldu. Sakin ve trafikten uzak kullanımlarda tüketimi 6 litrenin altına düşürmek hiç de zor değil. Tatlı sert süspansiyon sistemiyle donatılan Sportage, konfor ve yol tutuş dengesini sağlıyor. Yerden yüksek tasarım, sert manevralarda gövde salınımına neden olsa da aracın tutunma limitleri oldukça iyi seviyede. Başarılı fren sistemi de aracın rahatlıkla dizginlenmesini sağlıyor.

DONANIM ZENGİN FİYAT REKABETÇİ

KIA, aracın başlangıç fiyatını 135 bin 300 liraya kadar (hurda indirimiyle, 1.6 litre benzinli, Cool-Aralık 2019) düşürmüş. Dizel versiyon için ise en az 173 bin lira ödemek gerekiyor. Bize konuk olan versiyonda ise fiyat 265 bin lira seviyesine yükseliyor. Son derece zengin bir donanım listesiyle sunulan otomobilin bu fiyatı bile oldukça rekabetçi. Yenilenen Sportage, dur-kalk özelliğine sahip akıllı hız sabitleme sistemi, park ve manevraları kolaylaştıran çevre görüş sistemi ve sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi de dahil olmak üzere markanın en güncel sürüş destek sistemlerini bünyesinde barındırıyor. Araçta 7 inç büyüklüğünde dokunmatik ekranlı veya 8 inç büyüklüğünde çerçevesiz ekranlı olmak üzere farklı bilgi ve eğlence sistemi alternatifleri bulunuyor. Bu ekranlarda Apple Car Play ve Android Auto desteği de Elegance paketi ile birlikte standart olarak sunuluyor.