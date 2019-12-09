AB Komisyonu, batarya üretimi için Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek için ülkeleri fonluyor. Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İsveç’in, projelere gelecek yıllarda yaklaşık 3.2 milyar euro fon sağlamasının onaylandığı belirtildi.

Avrupa elektrikli araç konusunda hızlı bir değişim sürecine gidiyor. Yaptırımları harekete geçiren ülkeler, özellikle dizel motorlu araçları şehir merkezlerine almamayı planlıyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ise bu girişimi destekliyor. Avrupa’da batarya teknolojisinde araştırma ve üretim için 7 AB ülkesinin 3.2 milyar euroluk devlet yardımına onay verdi. Euronews’in aktardığına göre, AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, batarya teknolojilerine yönelik Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek için Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İsveç’in, projelere gelecek yıllarda yaklaşık 3.2 milyar euro fon sağlamasının onaylandığı belirtildi.

TOPLUM İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK

AB Komisyon Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager “Çevre dostu hareketlilik ve enerji, istihdam oluşturma, sürdürülebilirlik ve rekabet gücüne yönelik potansiyeli nedeniyle Avrupa’da batarya üretimi ekonomimiz ve toplum için stratejik önem taşıyor” ifadesini kullandı. Çin’den gelen rekabet Avrupalı liderler tarafından yakından takip edilirken, bu rekabetle baş edebilmek için Avrupa’nın ortak sanayi politikası çalışmalarını hızlandırması da dikkati çekiyor. Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya hücresi tedariki, Avrupa sanayisi için büyük önem taşıyor.

DAHA AZ PARÇAYA SAHİPLER

Elektrikli motorlar, petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulunduruyor. Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD’den gelmesi Alman kamuoyunda tartışma konusu olurken, söz konusu bataryalarının dünyadaki en büyük üreticileri arasında ise Çinli CATL şirketi, Güney Kore merkezli LG Chem ve Samsung yer alıyor. Küresel batarya piyasasının 2025 yılına kadar 250 milyar euroya ulaşması öngörülüyor.