Türkiye’de elektrikli araç sahibi olma isteği her geçen gün artıyor. Fakat otomobil severler alt yapıdan endişeli. 3 yılda Türkiye’deki kullanıcıların elektrikli araçlara olan tutumu yüzde 75 oranında pozitif olarak değişim gösterdi.

LeasePlan, Mobility Monitor araştırmasının ‘Elektrikli Araçlar ve Sürdürülebilirlik’ bölümünü yayınladı. Katılımcılar son 3 yıl içerisinde elektrikli araçlara karşı fikirlerinin olumlu yönde değiştiğini ifade etti. Araştırma genel olarak elektrikli araç kullanımına yönelik giderek artan bir tutum olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların büyük çoğunluğu, elektrikli araçları daha iyi olarak görse de mevcut altyapıya ilişkin endişelerini de dile getirdi. Gelecek 5 yılda araç almayı planlayanların yüzde 51’i, elektrikli araç almalarını engelleyen faktörler olarak yetersiz şarj altyapısını belirtti. Yüzde 45’i sınırlı sürüş mesafesi veya menzil endişesi nedeniyle elektrikli araca geçmeyeceklerini belirtti.

TÜRKİYE EN OLUMLU OLAN ÜLKE

Türkiye elektrikli araçlara ilgili en olumlu yaklaşımı gösteren ilk 3 ülke arasında yer aldı. Portekizli katılımcıların yüzde 87’si elektrikli araçlara karşı olumlu tutum sergiledi. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 84’ü elektrikli araçlara olumlu baktığını ifade etti. Türk katılımcıların yalnızca yüzde 2’si elektrikli araçlar için negatif görüş bildirdi. Yüzde 14’ü herhangi bir yaklaşım sergilemeyerek nötr kalmayı tercih etti. Türkiye’yi yüzde 83 ile Yunanistan takip etti. Araştırmaya katılan ülkelere arasında elektrikli araçlara karşı en olumsuz yaklaşımı sergileyen ülke ise yüzde 32 negatif görüş ile Lüksemburg oldu. Türkiye ayrıca, son 3 yılda elektrikli araçlar için en çok olumlu tutum değiştiren ülkeler arasında birinci oldu. Son 3 yılda Türkiye’deki kullanıcıların elektrikli araçlara olan tutumu yüzde 75 oranında pozitif olarak değişim gösterdi. Türkiye’yi yüzde 72’i ile Portekiz, yüzde 64 ile Romanya takip etti.

SADECE YÜZDE 8’İ ‘ELEKTRİKLİ ALMAM’ DİYOR

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bir araç alacağı takdirde bu aracın elektrikli bir araç olacağını en çok belirten ülke Türkiye oldu. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 57’si bu soruya “kesinlikle evet” yanıtını verirken, yüzde 35’i nötr kaldı, yüzde 8’i ise “kesinlikle hayır” yanıtı verdi. Türkiye’yi bu konuda yüzde 53 ile Yunanistan, yüzde 51 ile Portekiz izledi. Elektrikli araç satın almaya en olumsuz bakan ülke ise yüzde 60 oranında hayır yanıtını veren Lüksemburg oldu. Araştırmaya göre ayrıca, yakın gelecekte araç kiralama niyetinde olan her 5 kişiden 2’si elektrikli araç kiralamak istiyor. Elektrikli araç kiralamak için en istekli ülke yüzde 87 ile Romanya olurken, bu ülkeyi yüzde 66 ile Yunanistan, yüzde 64 ile Türkiye izliyor.

FİŞİ NEREYE YAKACAĞIZ ENDİŞESİ VAR

Türkiye’deki kullanıcıları elektrikli araç satın almaya yönlendiren ve satın almamasına neden olan en öncelikli üç koşulu da ortaya koydu. Buna göre, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 72’si düşük kullanım maliyetleri nedeniyle elektrikli araçları öncelikli olarak tercih edeceğini vurguladı. Bunu yüzde 47 ile düşük CO2 emisyonları, yüzde 31 ile düşük NOx emisyonları takip etti. Böylece, Türkiye’deki kullanıcıların çevre duyarlılığı konusunda da hassas davrandığı ortaya çıkmış oldu. Öte yandan, Türkiye’deki kullanıcıların elektrikli bir araç satın almamasındaki en önemli nedenin satın alma fiyatlarının aksine, yetersiz şarj altyapısı olduğu ortaya konuldu. Buna göre, Türklerin yüzde 54’ü yetersiz şarj olanakları nedeniyle elektrikli araç satın almamayı tercih ettiklerini ifade etti. Bu nedeni ise yüzde 50 ile satın alma fiyatı, yüzde 31 ile sürüş menzili takip etti. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 92’si özellikle halka açık yerlerde yeterli şarj istasyonları olmadığını ve bu durumun da elektrikli araç satın almama noktasında önemli bir kaygı yarattığını iletti.