Ferrari, yeni üstsüz versiyonunu tanıttı. 812 Superfast’ın üstü açılabilen versiyonu 812 GTS, 800 beygir güç ve 718 Nm tork üretiyor.

Ferrari, V12 Spider’ın mirasını devam ettirecek yepyeni modeli 812 GTS’i tanıttı. 800 HP güç ve 718 Nm tork üreten V12 motoruyla tıpkı öncüleri gibi performans noktasında standartları yeniden belirliyor. 812 GTS, sınıfının en kullanışlı RHT (Açılabilir Hard Top) tavanıyla göz alıcı tasarımını tamamlıyor. Araç, 340 km/s’lik maksimum hıza sahip. Ferrari 812 GTS, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyenin altında, 0-200 km/s hızlanmasını ise sadece 8.3 saniyede tamamlıyor.

EN HIZLI ÜSTSÜZ

Üstü açılan spor otomobiller sınıfının en hızlı modelleri arasında yerini alacak olan Ferrari 812 GTS’in hard top tavanı, sadece 14 saniyede, üstelik 45 km/s hıza kadar açılıyor. Tavan sistem kabin içerisinde yaşam alanını daraltmazken, elektrikli arka cam rüzgâr kesici görevini üstlenerek motorun sesini kısabiliyor. Arka cam açık bırakıldığında ise kullanıcılar V12 motorun benzersiz senfonisinin keyfini çıkarıyor.

800 BEYGİR GÜCÜNDE

6.5 litre V12 yapılı 800 HP’lik motora sahip Ferrari 812 GTS, 8500 d/d’de 718 Nm’lik maksimum tork değeri sunuyor. Dikkat çekici maksimum tork değerinin yüzde 80’i ise 3500 d/d’den itibaren sürücünün kullanımına sunulurken hem sürüşü iyileştiriyor. Hem de düşük devirlerde bile etkileyici hızlanma sağlıyor. Günümüzde hiçbir seri üretim ve önden motorlu spor otomobil bu grafiğe ulaşamadı.

LİTRE BAŞINA 123 BEYGİR

Litre başına 123 HP güç üretimi değerine ulaşmak amacıyla, yine yüksek performans motorlarında ilk defa uygulanan 350 barlık doğrudan enjeksiyon sistemi var. F1 motorlarından ilham alınarak tasarlanmış değişken geometrili hava emiş sistemi entegre olarak görev yapıyor ve bu sayede benzersiz bir performans elde ediliyor. Ferrari 812 GTS’in çift kavramalı şanzımanı ise, daha kısa vites değiştirme süreleri için optimize edilen ve gaz tepkisini daha da keskinleştiren özel vites oranlarına sahip.