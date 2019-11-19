Renault ve Dacia modellerinde servis kampanyası başladı. Servis kampanyasında Renault ve Dacia modelleri 21 Aralık 2019’a kadar servislere bekleniyor.

Renault ve Dacia’da servis kampanyası başladı. Müşterilerine cazip fırsatlar sunan iki marka, tüm Dacia ve Renault modellerini kapsıyor. Aralık ortasına kadar geçerli olan kampanya, indirimleri otomobil severlerle buluşturuyor. Renault ve Dacia, kış servis kampanyası ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. 21 Aralık 2019 tarihine kadar yetkili servislerde geçerli olan kampanya kapsamında, tüm Renault ve Dacia modellerinde bakım, mekanik ve ön cam onarımları, tüm fix paketler ve Elf Motor yağında yüzde 20 indirim avantajı bulunuyor.

TİCARİ MODELLERDE DE LASTİK İNDİRİMİ FIRSATI

Kangoo, Master, Trafic, Dokker hafif ticari modellere özel fren paketlerinde ise yüzde 30 indirim fırsatı yer alıyor. Kampanya dahilinde 4 adet Michelin marka lastik alımında ise 340 TL’ye varan yakıt kartı hediye ediliyor. Kampanya dahilinde Maximum kart ödemelerinde artı 4 taksit imkanı mevcut.