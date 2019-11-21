Renault ve Dacia, 72 saatlik satış kampanyası ile müşterilerine çok özel bir fırsat sunuyor.

Renault ve Dacia, 72 saatlik satış kampanyası ile müşterilerine çok özel bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında Renault Symbol Joy 1.0 SCe 75 bg ve Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 versiyonları avantajlı fiyat ve şartlara sahip.

66 BİN 900 LİRAYA RENAULT SYMBOL

Söz konusu 72 saatlik kampanyada 99 adet Renault Symbol Joy 1.0 SCe 75 bg 66.900 TL’den satılıyor.

85 BİN 900 LİRAYA DACİA DUSTER

99 adet Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 ise 85.900 TL’den başlayan devlet hurda teşvikli özel fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca bu kampanyada sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

1 AYLIK KAMPANYA SÜRESİ

Renault ve Dacia’da servis kampanyası başladı. Müşterilerine cazip fırsatlar sunan iki marka, tüm Dacia ve Renault modellerini kapsıyor. Aralık ortasına kadar geçerli olan kampanya, indirimleri otomobil severlerle buluşturuyor. Renault ve Dacia, kış servis kampanyası ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. 21 Aralık 2019 tarihine kadar yetkili servislerde geçerli olan kampanya kapsamında, tüm Renault ve Dacia modellerinde bakım, mekanik ve ön cam onarımları, tüm fix paketler ve Elf Motor yağında yüzde 20 indirim avantajı bulunuyor.

TİCARİ MODELLERDE DE LASTİK İNDİRİMİ FIRSATI

Kangoo, Master, Trafic, Dokker hafif ticari modellere özel fren paketlerinde ise yüzde 30 indirim fırsatı yer alıyor. Kampanya dahilinde 4 adet Michelin marka lastik alımında ise 340 TL’ye varan yakıt kartı hediye ediliyor. Kampanya dahilinde Maximum kart ödemelerinde artı 4 taksit imkanı mevcut.