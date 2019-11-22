Toyota, hidrojenli araç üretiminden sonra jeneratöre de başladı. Hidrojenli Toyota modellerinin teknolojisiyle elektrik üretecek olan Toyota, maliyetleri düşürecek.

Toyota, hidrojenli araç için düğmeye bastı. Ulaşım araçlarından sonra sanayi tipi elektrik üretiminde de kullanmak için yaptığı çalışmaları hızlandırdı. İlk olarak hidrojen yakıt hücreli otomobil olan Mirai’yi sunan Toyota, şimdi de Mirai’de kullanılan yakıt hücresi sistemini adapte ettiği bir sabit elektrik jeneratörü geliştirdi. İlk olarak Toyota City’deki Honsha fabrikasında kuruldu. Testleri yakın zamanda gerçekleştirilen hidrojen yakıt hücreli jeneratörün amacı, ofislerde, fabrikalarda ve diğer ticari alanlarda ulaşılabilir bir fiyata çevreci enerji sunmak. Toyota bu amaçla hidrojen yakıt hücresi sistemi ile maliyeti düşük, performansı yüksek kompakt jeneratörler üretmeyi hedefliyor.

24 SAAT ÜRETİM YAPACAK

Toyota tarafından testleri gerçekleştirilmeye devam eden jeneratör günde 24 saat boyunca çalışacak ve 100 kilowatt güç üretecek. Enerji verimliliği, sunduğu güç, dayanıklılık ve jeneratörün kullanım kolaylığı bu testlerde birlikte görülecek. Testlerin sonuçlarına göre Toyota, yakıt hücreli jeneratörleri birçok fabrikada kullanmayı amaçlıyor. Aynı zamanda jeneratörler yakıt hücresi sistemlerinin üretimi sırasında ortaya çıkan hidrojenle doldurulacak. Böylece Toyota, hidrojen kullanımını daha verimli hale getirecek. Toyota, 2015 yılında açıkladığı 2050 Çevre Hedefi Doğrultusunda Sıfır Emisyonlu Fabrikalar kurup, üretim yapmayı amaçladığını da duyurmuştu. Bu hedef kapsamında Toyota üretim sırasında çıkan CO2 miktarını da sürekli olarak azaltmaya devam ediyor.