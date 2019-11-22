Petronas, Iveco S-Way için tasarlanıp üretilen yeni motor yağı Petronas Urania Next 0W-20’yi pazara sundu. Yakıt ekonomisi için özel olarak tasarlanan Petronas, standart motor yağlarına göre yüzde 2,5’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor.

Petronas, ticari araç üreticisi Iveco’nun yeni ağır vasıta aracı Iveco S-Way için tasarlanan ve üretilen motor yağı Urania Next 0W-20’yi pazara sundu. Iveco standardı TLV LS’ye uyan ve standart motor yağlarına göre yüzde 2,5’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Urania Next 0W-20, toplam sahip olma maliyetlerini azaltmaya, motor ömrünü uzatmaya ve CO2 emisyon değerlerini düşürmeye yardımcı oluyor.

EURO 6 NORMLARINA UYGUN MOTOR YAĞI

Euro 6 motor teknik gereksinimlerini karşılayarak daha da üzerine çıkma özelliğine sahip olan Petronas Urania Next 0W-20 tortu oluşumunu önlüyor. Sürtünmeyi azaltma ve motor bileşenlerinin dayanıklılığını koruma olmak üzere dört noktada mükemmele ulaşarak maksimum motor güvenilirliğini sağlıyor. Urania Next 0W-20, gelişmiş soğuk çalıştırma özellikleriyle de kutup soğukları dahil olmak üzere tüm hava koşullarına uygunluk sağlıyor.

11 VE 13 LİTRELİK MOTORLAR İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Yakıt Tasarruf Paketli (FEP) Cursor motorlarla donatılan Iveco S-Way serisi için önerilen Urania Next 0W-20, Iveco’nun Euro 6 normlu Cursor 11 ve 13 litrelik motorlarında kullanılıyor. Tüm Petronas Urania motor yağları gibi Urania Next 0W-20 de Iveco ve FPT Industrial ihtiyaçlarına göre, işbirliği içinde tasarlandı ve Contractual Technical Reference Number (C.T.R I139.D14) ile belgelendi.