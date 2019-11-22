Tesla yeni pickup modelini tanıttı. Cybertruck ismiyle dikkat çeken Tesla pickup, 800 kilometreye kadar menzile sahip.

Tesla merakla beklenen pickup modelini tanıttı. Tesla Cybertruck ismini verdiği elektrikli pickup modeli, farklı tasarımıyla dikkat çekiyor. ABD’de yapılan tanıtımda fütüristik tasarıma sahip olan Cybertruck zırhlı bir araca benziyor. Tanıtım sırasında dayanıklılık testine tabi tutulan Cybertruck, kaportası hasar almadı. Balyozla elektrikli pickup Cybertruck’a vuruldu. Ancak camlar için yapılan testler aynı karşılığı bulamadı. Camlar tam olarak kırılmasa da parçalandı. Bu güçlendirilmiş aracın camlarının kırılmaz olduğu açıklanmıştı. Bu sonucu beklemeyen Musk, camın kırılmaması gerektiğini ve testin başarısız olduğunu belirtti.

FİYATI 40 BİN DOLAR OLACAK

Cybertruck seri üretimi için 2021 yılının sonları planlanıyor. 40 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olacak araç üç farklı versiyonla piyasaya sunulacak. 40 bin dolarlık tek motorlu başlangıç paketi 400 km’lik menzile sahip.

800 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

İki motorlu ve dört çeker sistemiyle 500 km’ye yakın menzil sunan ikinci paket 50 bin dolarlık fiyat etiketiyle alınabilecek. Maksimum 800 kilometre menzilli 3 motlrlu ve dört çekerli versiyonun ise fiyatının 70 bin dolar olacağı belirtildi.

100 KM HIZA 2.9 SANİYEDE ULAŞIYOR

Bu versiyonun 0’dan 100 km’ye hızlanması ise sadece 2.9 saniye. Bu en yüksek versiyona sahip olmak isteyenler bir yıl daha beklemek zorunda kalacak. Marka bütün pickup modellerine otonom sürüş paketini de isteğe bağlı olarak ekleyecek. Otonom sürüş isteyenler 7 bin dolar daha ödemek zorunda kalacak. Tesla CEO’su Elon Musk ABD’de en çok satılan üç modelin pickup olduğunu hatırlatarak “Sürdürülebilir enerji problemini çözmek için elektrikli pickup kamyonetimiz olmalı” dedi.