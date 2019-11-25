Türkiye’de 12.4 milyon araçtan sadece 4.2 milyon adedinin kış lastiği kullanım zorunluluğu var. Brisa Pazarlama Direktörü Güzel “Binek otomobilin zorunluluk kapsamına dahil olmasa da güvenli sürüş için kış lastiği geçişini gerçekleştirmeleri büyük önem teşkil ediyor” dedi.

Türkiye’de yaklaşık 7 yıldır uygulamada olan zorunlu kış lastiği kullanımı kazaları en aza indirmeyi hedefliyor. Özellikle hafif ticari araçlara uygulanan zorunlu kullanım ticaretin asfalttaki emniyet kemeri olarak görülüyor. Lastik pazarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, uygulamalarla beraber, araç sahiplerinin farkındalığı önemli oranda arttığını söyledi. Güzel “Zorunluluk getirilmeyen segmentlerde de kış lastiği kullanımının arttığını gördük. Bu doğrultuda, 2012’de yüzde 15-18 aralığında olan binek ve hafif ticari araç segmenti içinde kış lastiği kullanım oranlarının büyük ölçüde yükseldi. 2012 yılındaki yönetmelikle beraber Türkiye’deki kış lastiği kullanım oranı, benzer coğrafyada olan İtalya gibi birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Ancak halen gidecek çok yolumuz olduğunu düşünüyor ve kış lastiği kullanımının artması yönünde farkındalık çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

4.2 MİLYON TİCARİYE ZORUNLU

Türkiye’de yaklaşık 12.4 milyon otomobil olduğuna değinen Güzel, bunun 4.2 milyon adedinin minibüs ve kamyonet olduğunu aktardı. Güzel konuşmasını şöyle sürdürdü: “Toplamda 4.2 milyon adet araçtan şehirlerarası kullanımda olanlar için zorunluluk söz konusu. Öte yandan 12.4 milyon binek otomobilin zorunluluk kapsamına dahil olmasa da güvenli sürüş için kış lastiği geçişini gerçekleştirmeleri büyük önem teşkil ediyor.”

ARAÇLARIMIZ SADECE 4 AVUÇ İÇİ KADAR ALANDAN YERE

TUTUNUYOR

Kış lastiği kullanımıyla ilgili bilgi veren Evren Güzel “Araçlarımız sadece 4 avuç içi kadar alandan yere tutunuyor ve kış koşullarında lastiklerin yere tutuş, ıslak zeminde sürüş emniyeti, çekiş gücü, kısa fren mesafesi gibi özellikleri can güvenliğiyle ilgili konulara doğrudan etki ediyor. Kış lastikleri özel karışımı sayesinde ağır kış şartlarında sertleşmeyerek, tutunma özelliklerini korur ve sürüş emniyeti sağlar. İçeriğindeki yüksek silika oranıyla ıslak zeminde sürüş emniyetini artırır. Karlı, erimiş karlı ve çamurlu yüzeylerde yaz lastiklerine göre çekiş gücünde yüzde 25’e varan avantaj sunar. 90km hızla giderken ıslak yolda kış lastiğinin fren mesafesi yaz lastiğine göre 1 binek araç boyu, 50 km hızla giderken soğuk yol yüzeyinde kış lastiğinin fren mesafesi yaz lastiğine göre 2 binek araç boyu daha kısa. Bu veriler de gösteriyor ki, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, kış lastiği kullanılması sürüş emniyeti açısından son derece önemli” diye konuştu.

KAR YAĞMASINA GEREK YOK

“Kış lastiği yönetmeliği ile birlikte emniyetli sürüşle ilgili konular ve tabii ki lastiğin önemi de gündeme taşınmış oldu” diyen Evren Güzel kış lastiğinin kullanım koşullarını şöyle aktardı: “Bir kısım araç sahipleri kış lastiğini sadece kar ile özdeşleştirip, kar yağdığında araçlarını kullanmayacaklarını planlayıp, bu yüzden de kış lastiğine ihtiyaçları olmadığına inanıyorlar. Oysa ki kış aylarında çok değişken hava ve yol koşuluyla karşılaşıyoruz. Evden çıkarken, kuru, soğuk ancak bulutlu olan bir gün, öğlen yoğun yağmura dönüşebiliyor. Zeminde ise erimiş çamur olabiliyor. Hatta akşam eve dönerken karla karışık yağmurla veya karla karşılaşabiliyoruz. Lastiklerin bütün bu değişken hava ve yol koşullarıyla mücadele edebilecek bir yapıda olması gerekiyor.”

YERLİ ÜRETİMLE DAHA HIZLI CEVAP VEREBİLİYORUZ

Üretim sürecinden de bahseden Evren Güzel “Bu kapsamda kış lastiklerini zorlu koşullar için müşteri beklentileri, iklim ve coğrafi koşulları gözeterek uygun olarak geliştiriyor, test ediyor, iyileştirmeler yapıyor ve en mükemmel performansı sunuyoruz. Ürün geliştirme aşamasındaki en temel hedefimiz ise emniyetli, sağlam, konforlu ve çevreci bir sürüş deneyimi sağlamak oluşturuyor. Pazardaki talebe uygun olacak şekilde, yerel üretim avantajlarımızı da kullanarak lastik talebini karşılayacak şekilde planlarımızı yapıyor ve pazara sunmaya devam ediyoruz. Bu yıl da hem Lassa hem de Bridgestone markalarımızla yeni kış lastiği desenlerimizi pazara sunduk” dedi.