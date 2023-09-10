Hafif ticaride ithalat 10 yılın zirvesinde

OSD verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 13 artarak 943 bin 609 adet olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 69 olarak gerçekleşti. Bu daha şimdiden 5 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Hafif ticari araç pazarında ithalatın payı yüzde 50,8 oldu. OSD’ye göre bu oran son 10 yılın en yüksek seviyesi.

ALİ YILDIRIM

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 yılının ilk 8 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 13 artarak 943 bin 609 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 8 aylık dönemine göre yüzde 21 artış sağlayan otomobil üretimi ise 599 bin 915 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 981 bin 897 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 8 ayında üretim yüzde 2, ağır ticari araç grubunda yüzde 27 artış yaşanırken hafif ticari araç grubunda geçen yıla paralel seyretti. 2023’te aylık bazda sıfır araç ithalatı da Ağustos ayında zirveye çıktı. Bir önceki ay yüzde 76,3 seviyesinde seyreden otomobil ithalatı, geçen ay yüzde 78,1’e ulaştı. 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 69 olarak gerçekleşti. Bu daha şimdiden 5 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Ticari araç tarafında da durum çok farklı değil.

DOBLO ETKİSİ GÖRÜLDÜ

Haziran 2023’te yüzde 44,1 seviyesin olan ithalatın payı Ağustos 2023’te yüzde 66,7’ye çıktı. 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 50,8 olarak gerçekleşti. Veriler ışığında asıl tablonun ticari araçta patladığı görüldü. Hafif ticari de ithalatın payı daha sene bitmeden son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bunda yerli üretim olan Fiat Doblo üretiminin sona ermesinin büyük etkisi görüldü.

İHRACAT HIZ KESMEDİ

2022 yılının ilk 8 aylık dönemine göre ticari araç pazarı 60, ağır ticari araç pazarı yüzde 32, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 66 artış sağladı. Yılın ilk 8 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 11 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 26 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, toplam ihracat 656 bin 750 adet, otomobil ihracatı ise 425 bin 934 adet düzeyinde gerçekleşti. 2023’ün 8 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 788 bin 197 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 64’lük artış sağladı ve 582 bin 419 adede ulaştı.