Sıfır oto bayide kaldı kampanyalar başladı

Sıfır araç satışlarında yeniden bolluk dönemi başladı. Bu ağustos ayı sıfır araç satışlarına bile yansıdı. Pazar uzun bir süre sonra yeniden rekorun altına indi. Yokluk döneminde telefonlara bile bakmayan bayiler şimdi tek tek araç almak isteyenleri aramaya başladı. Aynı zamanda değil indirim sıfır fiyatın üzerine bile çıkılan dönem sona erince, yeniden kampanyalar hız kazandı. Yüksek faiz ortamına rağmen krediler yüzde 1’in altına indi. Takas indirimleri 100 bin liraları aştı.

ALİ YILDIRIM

Otomotiv sektörü son yılların en ilginç dönemlerinden birini yaşamaya başladı. Yaşanan tedarik sorunları ve pandemi derken şimdi de bolluk dönemi resmen başladı. Artan fiyatlar karşısında ihtiyaç sahipleri de sıfır araca ulaşmakta güçlük çekmeye başlamıştı. Yaşanan bu süreçte sıfır aracı ancak bulabilenler alırken, şimdi ibre tersine döndü. Özellikle al sat yaparak sıfır araçtan bile para kazanmak isteyen satıcılar ne kampanya gözledi ne de fiyat. Hatta üzerine para verenler bile oldu. Şimdi de satışlar Ağustos 2023 ile birlikte düşmeye başlayınca markalar yeniden deyim yerindeyse ‘kafayı kumdan çıkardı’. Kampanyalara hız veren birçok marka, eylül ayında gaza bastı.

ŞİMDİ AL SENEYE ÖDE

Dacia eylül ayında 200 bin TL 12 ay vade ve yüzde 3,45 faiz imkanı sunuyor. Kampanya, Spring modelinin perakende satın alımları için geçerli. Aynı zamanda marka ‘Şimdi Al Nisan 2024’te Ödemeye Başla’ seçeneğini de sunuyor. Ford ise Fiesta, Focus, Kuga ve Puma binek modellerinin satın alımında geçerli olmak üzere 300 bin TL, 12 ay, yüzde 1,99 faiz kampanyasını harekete geçirdi. Fiat ise ticari tarafa ağırlık verdi. Eylül ayında Scudo ve Ulysse modellerinde Yarısını Şimdi, Kalanını 1 Sene Sonra Öde kampanyası bulunuyor. Ayrıca markanın bu iki sevilen model için 300 bin TL 18 ay yüzde 2,49 faizli kredi de mevcut.

250 BİN LİRA KREDİYE 12 AY VADE

Renault markası da eylül ayında kampanyaya hız verdi. Ağırlıklı olarak SUV modellere kampanya yapan marka, Captur, Austral ve Koleos modellerinin perakende satışında geçerli olan 50 bin TL’lik ekstra indirim uyguluyor. Ay boyunca Renault modellerinin perakende satın alımında bireysel müşterilere, 250 bin TL kredi 12 ay vade yüzde 3,78 finansman seçeneği de var. Ticari tarafta da kampanyalar devam ediyor.

125 BİN LİRALIK TAKAS İNDİRİMİ

Japon üretici Nissan da dikkat çeken bir satış kampanyası başlattı. Marka eylül ayında yeni Qashqai e-POWER Design Pack için 125 bin TL, e-POWER Skypack, Platinum Premium içinse 100 bin TL takas desteğine yer veriyor. Modelin Tekna, Design Pack ve Skypack paketleri için 125 bin TL takas desteği veya 240 bin TL 12 ay sıfır 0 faiz imkanı da sunuluyor. Ayrıca Platinum Premium paketi için 100 bin TL takas desteği bulunuyor. Nissan X-Trail ve X-Trail e-POWER ise 100 bin TL takas desteği kampanyalar arasında yer alıyor. Juke, 180 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz veya 10 bin TL takas desteğiyle kampanyalı olarak satışta.

YÜZDE 1’İN ALTINDA KREDİ

Opel de kampanyaya dahil olan markalardan oldu. Corsa için 200 bin TL 12 ay yüzde 1,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı bulunuyor. Elektrikli versiyon için 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediye. Astra modeline özel kredi kampanyası yüzde 1’in altında. 200 bin TL 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı bulunuyor. Mokka, için sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve birinci derece akrabaları için ek indirimler bulunuyor. Yüzde 1’in altında kredi burada da geçerli.