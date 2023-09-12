Fransız üretici Peugeot yeni 3008 modelini de elektrikli yaptı. Artık elektrikli bir versiyonu da olan aracın 2024 yılında pazara çıkacak. Avrupa’da yılın ilk yarısında satışa sunulacak model Türkiye’ye ikinci yarıda gelecek. Aracın aynı zamanda 700 kilometreye varan elektrikli menzili bulunuyor.

Fransız üretici Peugeot yeni dillere destan modeli 3008 modelini yeniledi. Artık elektrikli bir versiyonu da olan aracın 2024 yılında pazara çıkacak. Avrupa’da yılın ilk yarısında satışa sunulacak model Türkiye’ye ikinci yarıda gelecek. Aracın aynı zamanda 700 kilometreye varan elektrikli menzili bulunuyor. Yenilikçi platform, müşterilere sınıfının en iyi performansını sunmak üzere tasarlandı. 700 km’ye kadar üstün menzil, 30 dakikaya varan şarj süresi, sürüş keyfi, performans, verimlilik ve “Seyahat Planlayıcı”, “Akıllı Şarj”, “Araçtan Şarj”, “Tak ve Şarj Et” ve “İnternet Üzerinden Kablosuz Güncellemeler” gibi bağlantılı hizmetler ve işlevler gibi önemli ek faydalar da sağlıyor. Yeni PEUGEOT E-3008, sadece Fransa’daki Sochaux Fabrikası’nda üretilecek ve Şubat 2024’ten itibaren kademeli olarak Avrupa pazarlarında satışa sunulacak. “Allure” ve “GT” olmak üzere iki donanım seviyesiyle, sade ürün gamıyla sunulacak ve bunlar için 3 farklı ek opsiyon paketi olacak. Bunun dışında üç adet tamamen elektrikli motor seçeneği (210 HP, 230 HP Uzun Menzil ve 320 HP Çift Motorlu 4 tekerlekten çekiş) olacak. Pazara bağlı olarak hibrit motor seçeneği de sunulacak.

TASARIMI KOMPLE DEĞİŞTİ

Peugeot tasarımı, yeni E-3008 ile yeni elektrikli çağına giriyor. 4,54 metrelik uzunluğu, 1,89 metrelik genişliği ve 1,64 metrelik yüksekliğiyle yeni E-3008, kedi duruşuyla, optimum boyutlara sahip. Böylece, tamamen elektrikli C-SUV segmentinin en kompakt modellerden biri olmaya devam ederken, yine geniş yolcu ve bagaj alanı sağlıyor. Yeni ön ızgara, bu modelin elektrik genlerini yansıtıyor. Yeni ön cephe, yeni PEUGEOT logosu etrafında tasarlandı. Tüm versiyonlarda Full LED farlar sunuluyor. Yeni E-3008’in arka tasarımı, GT versiyonlarında 3D olmak üzere, üç pençeli ışık imzasıyla dinamik bir tasarım sunuyor. Bu arada arka koltuklarda geniş bir alan sunuyor ve önceki 3008 ile 520 litrelik aynı bagaj hacmini koruyor.

20 İNÇ’LİK JANT TASARIMI

Yan cam fitillerinin kapılara gizlenmesi, otomobilin yan taraflarının şık tasarımına katkıda bulunuyor. Gövde üzerindeki dekoratif parçaların sayısı azaltıldı ve tüm krom parçalar çıkarıldı. 408 ile başlattığı yenilikçi yaklaşıma devam eden PEUGEOT, yeni E-3008’i hem modern tasarıma hem de aerodinamik performansa katkı sağlayan jantlarla donattı. Teknik ve geometrik tasarımlarıyla 19 inç veya 20 inç jantların ortasında yeni PEUGEOT logosu yer alıyor.

GÜVENLİK DONANIMI OLDUKÇA ZENGİN

E-3008, aşağıdakiler dahil en güncel PEUGEOT aktif güvenlik teknolojilerine sahip: Çarpışma uyarılı acil tam durdurma freni, gece veya gündüz, 7 km/s’den 140 km/s’ye kadar araçları, yayaları ve bisikletlileri algılıyor. Şeritten çıkma, düzeltme işleviyle aktif şerit takip sistemi. Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi, araç hareketlerini analiz ederek dikkat kaybını tespit ediyor. Genişletmiş Trafik İşaretleri Uyarı Sistemi olağan hız işaretlerine ek olarak dur, tek yön, sollama yasak, sollama sonu işaretlerini de algılıyor. Uzun menzilli kör nokta uyarı sistemi (75 metreye kadar). Eğim İniş Kontrolü, ileri veya geri viteste 30 km/s’nin altındaki hızlarda yokuş aşağı sürerken hızı otomatik olarak düzenleyerek aracın kayma veya kontrolünü kaybetme riskini azaltıyor. Gelişmiş Çekiş Kontrolü, kaygan yüzeylerde tutuşu optimize ediyor. Kar, çamur ve kum olmak üzere 3 konumda etkinleştirilebiliyor.

700 KM MENZİLLİ ELEKTRİKLİ

PEUGEOT E-3008, Stellantis’in yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model. Grubun gelecekteki elektrikli araçları için tasarlanan bu platform, pazarda yeni standartlar belirliyor. STLA Medium BEV platformu, kısa aks mesafesinde (E-3008 için 2,73 m) tekerler arası 98 kWsa ile rekor düzeyde yerleşik enerjiye sahip. Bu yüksek performanslı tasarım, E-3008’e kompakt gövdede (4,54 m uzunluk) sınıfının en iyi menzilini (700 km’ye kadar) sağlıyor. En başından itibaren elektrikli bir model olarak tasarlanan yeni E-3008, farklı kullanıcı gereksinimlerini karşılamak üzere 3 adet 0 emisyonlu tamamen elektrikli motor seçeneğiyle (WLTP döngüsü onay aşamasında) sunuluyor. 525 km menzil, 2 tekerlekten çekiş, 210 bhp/157 kW. 525 km menzil, çift motor, 4 tekerlekten çekişli, 320 bhp/240 kW. 700 km ile Uzun Menzil, 2 tekerlekten çekiş, 230 bhp/170 kW

98 KWa BATARYA KAPASİTESİ

Yeni nesil sabit mıknatıslı senkron motorlar daha fazla güç ve verimlilik sunuyor. 2 tekerlekten çekişli versiyonlar 157 kW (343 Nm) veya 170 kW (343 Nm) güç üretiyor. Çift motorlu 4 tekerlekten çekişli versiyon, önde 157 kW (343 Nm) ve arkada 83 Kw (166 Nm) olmak üzere toplam 240 kW güç sağlıyor. Elektromotor, Trémery’deki (Fransa) STELLANTIS-NIDEC ortak girişimi tarafından üretiliyor. Vites kutusu, Stellantis tarafından Valenciennes’de (Fransa) üretilirken, 2 tekerlekten çekişli versiyon (530 km) 9,77 orana sahip. NMC (Nikel, Manganez ve Kobalt) kimyasal bileşimine sahip 400 V yüksek voltajlı lityum iyon batarya, zeminin altında bulunuyor ve aracın elektromotorunu besliyor. Aydınlatma ve bilgi-eğlence sistemi gibi diğer elektrik tüketen donanımlar, kendisi de dönüştürücü üzerinden yüksek voltajlı batarya tarafından beslenen 12V batarya ile beslenmeye devam ediyor. Yüksek gerilimli bataryanın üç versiyonu bulunuyor (WLTP döngüsü onay aşamasında): 73 kWsa ile 525 km menzil, 73 kWsa batarya ve çift motor ile 525 km menzil, 98kWsa ile 700 km Uzun Menzil.