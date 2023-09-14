Fiat Egea’ya Limited dopingi

Türkiye’nin en çok otomobili olan Fiat Egea Limited versiyonla yeniden yola çıkıyor. Limited versiyon, Cross gövde tipinde; özel Limited logosu, 17’’ çizgi tasarım alaşım jantlar, yeni orman yeşili dış renk ve Limited’a özel tasarım detayları ile öne çıkıyor. Sedan gövde tipinde ise 17’’ Bronz alaşım jantlar, parlak siyah ayna kapakları ve kapı kolları daha şık bir görünüm sunuyor.

Türkiye’nin en çok otomobili olan Fiat Egea Limited versiyonla yeniden yola çıkıyor. Fiat Egea’nın Limited özel serisi satışa sunuldu. Sedan ve Cross gövde tiplerinde tercih edilebilecek ve ürün gamının en üst donanım seviyesini temsil edecek Limited özel serisi, Egea’nın zengin donanım ve teknolojik özelliklerine ek olarak yeni tasarım detaylarıyla da göz dolduracak. FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, “FIAT Egea, lansmanından bu yana tüketicilerin yüksek beğenisini alıyor. Tasarım, konfor, sürüş ve bağlanabilirlik teknolojileri, dayanıklılık bakımından müşteri ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan ve çıtayı sürekli yükselten Egea modelimiz, bugün Sedan ve Cross gövde tiplerinde devreye alınan “Limited” özel serisi ile yine fark yaratacak. “Egea Limited” versiyonlarında, FIAT kullanıcılarından da aldığımız geri bildirimleri değerlendirerek, iddialı ve şık tasarım ögeleriyle harmanlanan daha sportif bir özel seri geliştirdik. Egea ürün gamına eklenen yeni Limited versiyonları ile FIAT markası iddialı çizgisi ve liderliğini sürdürecek.” diye konuştu.

RENKLİ 17 İNÇ’LİK JANT

Fiat Egea’nın segmentindeki liderliğini sürdüren Cross gövde tipinin dış tasarımında, Limited özel seri versiyonunda sportif görünümü destekleyen 17’’ alaşım jantlar, özel çizgi tasarım ayna kapakları ve tavan rayları yer alırken, özel limited logosu ve yeni lansman rengi “Orman Yeşili” dikkat çekiyor. İç tasarımında ise kahverengi “eco-leather” koltuklar ve kapı panelleri özgün görünümleriyle fark yaratıyor. Kahverengi ön konsol çıtası, koltuklar ile uyumlu bir estetik ortaya koyarken, Egea Limited’ın stilini de tamamlıyor. Lansman rengi siyah olan Sedan gövde tipinde ise şık görünümü destekleyen tasarımsal yenilikler göze çarpıyor. Aracın dış tasarımında 17’’ bronz alaşımlı jantlar öne çıkarken, ön ızgara, ayna kapakları ve kapı kollarında siyah rengin hakim olması aracın şık duruşuna özel bir dokunuş yapıyor.

İÇ MEKANDA TABA RENK DİKKAT ÇEKİYOR

Sedan Limited’da Cross’tan farklı olarak ön konsol da kahverengi “eco-leather” tasarıma sahip oluşuyla ayrışıyor. Limited versiyonlarda; 10’’ tablet ekran, kablosuz şarj gibi donanımları içeren Lounge donanım seviyesine ek olarak; ön park sensörü, elektrikli bel desteği, ısıtmalı ön koltuklar, arka kolçak ve Sedan gövde tipinde eller serbest bagaj kapağı özelliği standart olarak yer alıyor. Egea’nın tüm model ailesinde olduğu gibi yeni Limited serisinde de Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik teknolojisi olan FIAT Connect standart olarak sunuluyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI 978 BİN 900 LİRA

Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Egea’nın Sedan ve Cross gövde tiplerinde sunulan Limited versiyonları, Eylül ayından itibaren 879.900 TL’den başlayan fiyatlarla FIAT Showroomlarında sahiplerini bekliyor.