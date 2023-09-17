Citroen C5 Aircross hibrit motorla geliyor

Citroen C5 Aircross hibrit seçeneği kasım ayında Türkiye’de. Yeni mild hibrit adı verilen elektrik destekli ünite 1.2 litre olacak ve 136 beygir güç üretecek.

Citroen C5 Aircross hibrit seçeneği kasım ayında Türkiye’de. Yeni mild hibrit adı verilen elektrik destekli ünite 1.2 litre olacak ve 136 beygir güç üretecek. C5 Aircross Hybrid 136 ë-DCS6 ile birlikte, kasım ayında Türkiye yollarıyla buluşturuyor. 136 HP’lik benzinli motorla kombine edilen yeni bir hibrit üniteye kavuşan Citroën C5 Aircross, aynı zamanda çift renkli tavan ve alaşım jantlar gibi siyah öğelerle kontrast oluşturan sedefli beyaz dış görünümüyle karakteristik bir tasarım ortaya koyuyor.

21 KW ELEKTRİKLİ MOTOR

Citroën C5 Aircross Hybrid 136’daki kompakt ve hafif hibrit 48V teknolojisine dayanan sistem, bazı sürüş koşullarında şarj olan 48 Voltluk bir batarya, yeni hibrit sisteme uyum sağlamak üzere tasarlanan 136 HP PureTech benzinli motor ve 21 kW elektrikli motoruyla yeni çift kavramalı ë-DCS6 şanzımana sahip. Karma WLTP döngüsüne göre sadece 129 gr/km CO2 emisyonu değeriyle C5 Aircross Hybrid 136, eşdeğer elektrikli olmayan benzinli versiyondan yüzde 15 daha az CO2 yayıyor. Yine eşdeğer motorlu dizel versiyona göre yüzde 12 daha az CO2 emisyonu yayıyor ve sürüş keyfini artıran tepkilerle daha atak bir karakter sergiliyor.

EMEKTAR 1.2 LİTRELİK MOTOR HİBRİT OLDU

Hafif hibrit 48V teknolojisi sayesinde, karma veya emisyonsuz, tamamen elektrikli sürüş süreleri optimize ediliyor. Bu da daha fazla sürüş konforu, daha az tüketim ve daha düşük CO2 emisyonları anlamına geliyor. Hafif ve kompakt hibrit teknolojisi şu bileşenlerden oluşuyor: Hibrit sistem için özel olarak geliştirilen yeni nesil 1.2 PureTech benzinli motorun parçalarının yüzde 40’ı yeni. 3 silindirli ve 1199 cc hacimli motor 5500 d/d’de 136 HP (100 kW) güç ve 1750 d/d’de 230 Nm tork sağlıyor. Değişken geometrili turbo besleme performansa ve eksantrik zinciri dayanıklılığa katkı sağlıyor. Euro 6.4 normunu karşılayan motor, Miller döngüsüne uygun olarak çalışıyor ve termal verimi iyileştiriyor.

28 BEYGİR GÜÇ 55 NM TORK

Sabit mıknatıslı senkron elektromotor 21 kW (28 HP) güç ve 55 Nm tork üretiyor. C5 Aircross’un düşük tork gereksinimleri için düşük hızlarda, manevra yaparken veya yavaşlarken tamamen elektrikle ilerlemesine olanak tanıyor. Ayrıca ilk hareket anında benzinli motoru destekliyor. Yavaşlama sırasında bataryayı şarj etmek için bir jeneratör görevi görüyor. Aynı zamanda frenlerin aşınmasını ve yıpranmasını da azaltıyor.

YENİ ELEKTRİKLİ ŞANZIMAN

48V ile çalışan kayışlı marş motoru, benzinli motorun hızlı ve sessiz bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Yeni elektrikli çift kavramalı şanzıman ë-DCS6 ve hibrit sistemler için özel olarak tasarlanan tork kesintisi olmayan 6 vitesli bir çift kavramaya sahip. Bu uygulamanın vites geçişleri daha kısa ve sürüşü daha rahat. Elektrikli motor, invertör ve ECU entegre edilmiş durumdayken kaputun altındaki alan optimize ediliyor. 432 Wsa kullanılabilir kapasiteye sahip 48V Lityum-İyon batarya, sol ön koltuğun altında yer alıyor. Böylece bataryanın bagaj veya iç mekan üzerinde herhangi bir etkisi olmuyor. Ayrıca bir voltaj dönüştürücü sayesinde 48V elektromotorun ürettiği elektriğin bir kısmı otomobilin ekipmanını beslemek için 12V’a dönüştürülüyor. Bu sayede iki ayrı elektrik hattı birlikte beslenebiliyor.