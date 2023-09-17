Elektrikli Hyundai Kona son çeyrekte yolda

Hyundai elektrikli Kona modelinin üretimine başladı. Çek Cumhuriyeti’nde yıllık 21 adet üretilmesi planlanan modelin Türkiye serüveni yılın son çeyreğinde başlayacak.

Hyundai elektrikli Kona modelinin üretimine başladı. Çek Cumhuriyeti’nde yıllık 21 adet üretilmesi planlanan modelin Türkiye serüveni yılın son çeyreğinde başlayacak. Hyundai, Çek Cumhuriyeti merkezli Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) fabrikasında Yeni KONA Elektrik’in üretimine başladı. HMMC, ilk yıl 21.000 adet KONA Elektrik üretmeyi planlıyor. Bu gelişmeyle birlikte Hyundai, 2035 yılına kadar Avrupa’da yalnızca sıfır emisyonlu araçlar satma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. İkinci nesil KONA, gelişmiş güvenlik ve rahatlık özellikleri ile sınıfında lider bir ürün yelpazesi sunmaya EV versiyon ile devam ediyor. Hyundai, bu yeni model dışında 2030 yılına kadar 11 adet yeni Hyundai EV modelini de pazara sunacak.

ÜRETİMİ AVRUPA’DA DEVAM EDİYOR

Hyundai, Avrupa genelindeki müşterilerine olan bağlılığını yine Avrupa’da üretim yaparak göstermeye devam ediyor. Hyundai’nin Güney Kore’deki Ulsan tesisinde üretilen ilk nesil KONA Elektrik, yeni modelle beraber şimdi stratejik olarak Avrupa’daki bir fabrikaya alınmış oldu. Bu stratejik karar, Avrupa’daki müşteriler için teslimat sürelerini büyük ölçüde kısaltmış oluyor. HMMC, KONA Elektrik modelini aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 40’tan fazla ülkeye ihraç edecek. Tesisin toplam üretiminin yüzde 15’ini oluşturacak olan KONA Elektrik’in üretim adeti, yıllara göre artış gösterecek. Hyundai KONA Elektrik’in Türk tüketicisi ile buluşması ise yılın son çeyreğinde gerçekleşecek.