İkinci elde fiyat artışı vites düşürdü

Değerinin üzerinde satılmaya başlayan satışlar ikinci elde fiyat etiketi sonrasında talebin şimdi oldukça gerilediği görülüyor. Alınan önlemlerin işe yaradığına değinen VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli “etkisiyle ağustos ayındaki fiyat artışı, bir önceki aya göre yüzde 2 oranında gerçekleşti. Söz konusu süreçte temmuz ayına göre segment bazında artış oranı değişkenlik göstermedi” dedi.

Sıfır otomobile geçtiğimiz aylarda olan yüksek talep ikinci elde fiyat karmaşasını ortaya çıkardı. Yok satan satışlar sonrasında ikinci elde yaşanan talep artışı fiyatları da patlattı. Değerinin üzerinde satılmaya başlayan satışlar ikinci eller sonrasında talebin şimdi oldukça gerilediği görülüyor. VavaCars da fiyatlara ilişkin öngörüler sağlamak adına her ay yayımlamayı planladığı ‘VavaAI Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Ocak 2023’ten Ağustos 2023’e kadar geçen 8 aylık sürede ikinci el araç fiyatları her ay belirgin bir yükseliş gösterdi. Ancak Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el otomobil pazarında fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için devreye aldığı uygulamaların da etkisiyle hızlı fiyat artışları son iki ayda gerilemeye başladı. Bu kapsamda temmuzdan ağustosa kadar geçen 30 günlük sürede fiyat artışları tüm segmentlerde yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

FİYATLAR A VE B SEGMENTİNDE PATLADI

VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli “Gelinen noktada 2023’ün ilk yarısında yüksek fiyat artışları yaşandı. Söz konusu dönemde Ticaret Bakanlığı hızlı bir adım atarak, 6 ay 6 bin kilometre uygulamasını 1 Ocak 2024 tarihine kadar uzattı. Bakanlığın fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için yıl sonuna kadar uygulamaya aldığı bir diğer önlem ise ikinci el motorlu kara taşıtlarının, sıfır araç satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla satılmasının yasaklanması olmuştu. Özellikle yılın başında yüksek oranlarda gerçekleşen aylık fiyat artış hızı, bakanlığımızın aldığı önlemler doğrultusunda yılın ortalarına doğru yavaşlamaya başladı. Bu yavaşlamanın etkisiyle ağustos ayındaki fiyat artışı, bir önceki aya göre yüzde 2 oranında gerçekleşti. Söz konusu süreçte temmuz ayına göre segment bazında artış oranı değişkenlik göstermezken, yıl başından bu yana en büyük artış A ve B segmentlerinde görüldü. Onları sırasıyla C ve D segmentleri takip etti” ifadelerini kullandı.