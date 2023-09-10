Üstsüz MG 2024’te Türkiye’de

Elektrikli 2 kişilik MG Cyberster roadster, tanıtıldı. 2024’ün yaz aylarında Türkiye pazarında da satışa sunulması planlanan modelin üstü 15 saniyede açılıyor. Aracın menzili ise 500 km’nin üzerinde.

Elektrikli 2 kişilik MG Cyberster roadster, tanıtıldı. 2024’ün yaz aylarında Türkiye pazarında da satışa sunulması planlanan modelin üstü 15 saniyede açılıyor. Aracın menzili ise 500 km’nin üzerinde. MG Cyberster, tamamen elektrikli güç aktarma sistemi, kapsamlı teknolojik sürüş destek sistemleri ve çağdaş kabini ile, köklü mirası geleceğe taşımaya hazırlanıyor. Cyberster’ın tasarımı; uzun kaputu, alçak burnu ve tamamen açılabilen tavanı MG markasının zengin mirasına ve çok beğenilen roadster geçmişine gönderme yapıyor. Ayrıca özgün kanat tipi kapılar ve “Kammback” arka tasarım gibi çarpıcı özelliklere de sahip.

0-100 KM/S HIZLANMASI 3,7 SANİYE

Dünyanın en prestijli mobilite etkinliklerinden birinde en fazla öne çıkan yeniliklerden biri konumuna gelen MG Cyberster, markanın efsaneleşen roadster segmentine geri dönüşünü simgeliyor. Tamamen elektrikli MG Cyberster, markanın çarpıcı mirasını, çağdaş tasarım dili ve sofistike bir EV güç aktarma sistemiyle birleştiriyor. Tek motor olarak 231 kW ya da 250 kW’lık güç çıkışlarına ek olarak 150 kW+ 230 kW’lik çift elektrikli motorlarla üretilecek olan MG Cyberster’ın, versiyona bağlı olarak arkadan itişli veya dört tekerlekten çekişli aktarma ile yollara çıkması planlanıyor. Versiyona göre 0-100 km/s hızlanması 5.2 saniye ile 3.7 saniye arasında değişecek olan MG Cyberster, 195 km/s ile 208 km/s arasında değişen, elektronik olarak sınırlandırılmış maksimum hızlara ulaşabilecek. İki kişilik elektrikli sürüş keyfi için menzilin, 500 km’nin üzerinde sunulması planlanıyor.

TAVAN 15 SANİYEDE AÇILIYOR

Elektrikli tüm MG modellerindeki, araçtan araca şarj (V2L: vehicle-to-load) özelliği, Cyberster’da da sunulacak. 19 ve 20 inçlik alaşım jantlarla yollara çıkmaya hazırlanan MG Cyberster, Brembo tarafından üretilen frenlerle yüksek durma performansı sunmayı planlıyor. Önde çift salıncaklı bağımsız süspansiyon, arkada 5 kollu süspansiyon sistemiyle geliştirilen elektrikli roadster, markanın ikonlaşan sürüş karakterini günümüze taşıyacak. Elektrikli katlanabilen tavan ise yaklaşık 15 saniyede işlemini tamamlayabiliyor.