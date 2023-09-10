Bu Ferrari sadece açık artırmayla satılacak

Ferrari 812 Competizione, geliri eğitime bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkarılıyor. Özel Tasarım 812 Competizione, 17 Ekim’de New York’ta gerçekleşecek Ferrari Gala’da açık artırmaya çıkarılacak.

Ferrari, Monterey Otomobil Haftası’nda Casa Ferrari’de gerçekleşen özel bir etkinlikte, türünün tek örneği olan ‘Ferrari 812 Competizione’yi tanıttı. Eşi benzeri olmayan bu Özel Tasarım (Custom Made) otomobil, Ferrari Stil Merkezi’nin (Centro Stile Ferrari) her yeni model için yaratıcı araştırmalarına başlama yöntemini ifade eden ‘boş sayfa’ konseptinden esinlenilerek geliştirildi. Özel Tasarım konseptinin uygulandığı otomobil, dünyanın en heyecan verici on iki silindirli otomobilinin tutkunları ve koleksiyoncuları için tasarlanmış, sınırlı ve son derece özel bir seri olan 999 Ferrari 812 Competizione ’den biri. Otomobilin orijinal ilham kaynağı, iç mekandaki hatıra plaketi ile öne çıkıyor.

17 EKİM’DE SAHNEYE ÇIKACAK

Özel Tasarım 812 Competizione, 17 Ekim’de New York’ta gerçekleşecek Ferrari Gala’da açık artırmaya çıkarılacak. Ferrari müşterilerinden oluşan topluluğun katılacağı Gala’dan elde edilen tüm gelir, ‘Şahlanan At’ın yürüttüğü hayırseverlik faaliyetlerinin odaklandığı eğitime destek projeleri kapsamında, hayır kurumlarına bağışlanacak.

KOLEKSİYONERLERE HİTAP EDİYOR

Küçük bir koleksiyoner grubuna ve en asil Ferrari geleneğinin tutkunlarına adanmış olan 812 Competizione, hiçbir şeyden ödün vermeden maksimum performansı hedefliyor. 812 Competizione’yi kullanacak sürücü, yolda ve pistte, kontrollere anında tepki vermeyi ve en karmaşık manevralarda bile tam kontrolü garanti eden araçla bir bütün haline geliyor. Çeviklik ve viraj hassasiyeti sağlayan bağımsız dört teker direksiyon sistemi ve dünya otomotiv sahnesindeki en heyecan verici 830 beygirlik V12’nin katkısıyla, sürüş heyecanı her zaman en üst seviyede oluyor. Motor ise etkileyici gücünü, Maranello’nun 12 silindirli tutkunlarının çok iyi bildiği sesiyle birleştiriyor.