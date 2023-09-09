Toyota Corolla hatchback yenilendi

Toyota yeni Corolla Hatchback Hybrid modelini Türkiye’de satışa sundu. Model 140 HP güce sahip 1.8 litrelik tam hibrit motoruyla tüm beklentileri karşılıyor.

Yeni Corolla Hatchback Hybrid modelini Türkiye’de satışa sundu. Toyota’nın sürekli gelişim felsefesiyle üretilen Corolla Hatchback, 5. Jenerasyon Hybrid teknolojisiyle Toyota Plazalar’da yerini aldı. Yenilenen dış tasarımı ve iç kabin detaylarıyla dikkat çeken Corolla Hatchback Hybrid, yeni jant ve far tasarımları, yeni renk ve döşeme seçenekleriyle şimdi çok daha şık ve tarz olarak karşımıza çıkıyor. 1.8 litrelik tam hibrit motoruyla dinamik bir sürüş sunan model, aynı zamanda daha yüksek verimliliğiyle de segmentinde eşsiz bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

5 NESİL HİBRİTE GEÇTİ

Yeni Toyota Corolla HB Hybrid, her türlü sürüş koşulunda yüksek performans ve yüksek verimlilik sunan yeni nesil tam hibrit sistemiyle donatıldı. Kapsamlı mühendislik çalışmalarıyla birlikte daha iyi sürüş deneyimi, daha yüksek performans ve verimlilik sunacak şekilde geliştirilen Corolla HB, 140 HP güce sahip 1.8 litrelik tam hibrit motoruyla tüm beklentileri karşılıyor. Önceki nesil tam hibrit sistemine göre daha yüksek performans sunmasına karşın 101 g/km ile daha düşük emisyonlara sahip olan Corolla HB, 0-100 km/s hızlanmasını 9.1 saniyede gerçekleştiriyor. Aynı zamanda yeni Corolla HB Hybrid, WLTP ölçümlerine göre 4.5 lt’ye kadar/100 kilometrelik düşük ortalama tüketimiyle de öne çıkıyor.