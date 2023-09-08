Yeni Peugeot 3008 görselleri paylaşıldı

Peugeot markasını zirveye taşıyan 3008 modeli ne zaman gelecek. Yeni jenerasyonuyla ilk fotoğrafları yayınlanan modelin radikal değişimini beğenenler de oldu abartılı bulanlar da. Türkiye pazarı için daha net bir tarih yok.

Peugeot markasını zirveye taşıyan 3008 modeli ne zaman gelecek. Yeni jenerasyonuyla ilk fotoğrafları yayınlanan modelin radikal değişimini beğenenler de oldu abartılı bulanlar da. 408 ile başlayan değişim rüzgarlarının 3008’de de devam ettiği görüldü. Özellikle 2008 modeliyle birlikte değişimin ön yüzü dikkat çekerken şimdi SUV model 3008 ile yeni bir boyuta geçildi.

YENİ KOKPİT DİKKAT ÇEKİYOR

Daha önce markadaki değişimin bir sonraki adımı olarak paylaşılan yeni PEUGEOT Panoramik i-CockpitT™ görsellerinin ardından, yeni kokpitin kullanılacağı ilk otomobilin de üzerindeki perde kalkmış oldu. Yeni elektrikli fastback SUV olarak tanımlanan yeni PEUGEOT E-3008, göz alıcı tasarımıyla olduğu kadar elektrikli menzili ve üstün performansıyla da dikkat çekecek.

ELEKTRİKLİ VERSİYONU DA GELİYOR

Yeni elektrikli fastback SUV olarak tanımlanan yeni PEUGEOT E-3008’in görselleri kamuoyuyla paylaşıldı. Fransa’daki ileri teknolojiye sahip Sochaux Fabrikası’nda, “Next Level” (Sonraki Seviye) sloganıyla üretilecek yeni E-3008, göz alıcı tasarımıyla olduğu kadar üstün elektrikli menzili ve performansıyla markanın en popüler modeli olma misyonuna odaklanıyor.

21 İNÇ’LİK YENİ EKRAN

Yeni nesil 3008’de kullanılacak olan yeni nesil PEUGEOT i-Cockpit®, ön konsolun üzerinde havada süzülüyor gibi duran etkileyici 21 inçlik yüksek çözünürlüklü kavisli panoramik ekrana, yeni bir kompakt direksiyona ve i-Toggles düğmelere sahip olacak.