Makyajlı i20’de neler değişti? Türkiye’den tüm dünyaya yola çıkan Hyundai i20 makyajlanarak yeni yüzüne kavuştu. Peki yeni i20’de neler değişti?

Makyajlı i20’de neler değişti? Türkiye’den tüm dünyaya yola çıkan Hyundai i20 makyajlanarak yeni yüzüne kavuştu. Peki yeni i20’de neler değişti? Hyundai Assan, yılın ikinci yarısındaki yeni model atağına makyajlı i20 ile devam ediyor. Yeni i20, hem dış hem de iç mekanda orantıyı, mimariyi, stili ve teknolojiyi uyumlu hale getiren duygusal ve dinamik bir stile sahip. B segmentinin en başarılı ilk üç modelinden biri olan i20, alçak tavan profili ve uzun dingil mesafesi sayesinde bu sportif duruşunu makyajlı versiyonda da korumaya devam ediyor. Yan taraftaki cesur karakter çizgisi ve benzersiz C sütunu tasarımı, otomobile çekici bir görünüm katıyor. Bu arada iç mekan, kokpit içinde havadar bir his uyandırırken aynı zamanda bir heykeltarış elinden çıkmış gibi çekici görünüyor. Tasarımın öne çıkan özelliklerinden biri de yüksek ve çıkıntılı gösterge panelini kaplayan yatay kanatlar. Buradaki dinamik oranlar, aynı zamanda kabin içindeki ferahlığı ve görünürlüğü de artırıyor.

ÖN TAMPON YENİLENDİ

Hyundai i20, makyaj operasyonunda yeni bir ön tampona yer veriyor. Ön tamponun yeni şekline ek olarak makyajla beraber değişen radyatör ızgarası da daha sportif bir görünüm sunmaya başlıyor. Önceki nesilde ızgarada bulunan Hyundai logosu, 2D olarak tamponun orta üst kısmına taşınıyor. Arka tarafta da yeniden tasarlanmış bir tampon ve benzersiz bir arka lamba tasarımı bulunuyor. Yeni tasarlanmış 16 ve 17 inç jantlar da makyajla beraber gelen yeni donanımlar.

352 LİTRE BAGAJ HACMİ

Yeni i20’nin tasarımındaki alçak tavan profili ve uzun dingil mesafesi, mevcut sportif duruşunu koruyor. Bu özellikler, hava direncini azaltarak aracın aerodinamiğini geliştiriyor ve bu da yol tutuşunu iyileştirirken aynı zamanda yakıt verimliliğini artırmış oluyor. Dinamik ışık imzası, Z şeklindeki LED arka lambalarla birlikte cesur görünümünü vurguluyor. Yeni i20, kompakt B segmenti boyutlarına rağmen kullanıcılarına bol miktarda saklama gözleri ve 352 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu hacim, arka koltuklar katlandığında 1.165 litreye kadar çıkabiliyor.

8 FARKLI RENK SEÇENEĞİ

Yeni Hyundai i20, sekiz dış renk seçeneğiyle sunuluyor. Makyajlı versiyonda bu renklerin üç tanesi tamamen yeni. Meta Mavi Sedefli, Bulut Gri Sedefli ve Lime Sarı Sedefli gibi renkler, araca hem dinamizm hem de daha şık bir görsellik kazandırıyor. Yeni i20, sınıfının en iyisi, yüksek teknoloji kolaylık özellikleriyle yine sınıfının en iyi bağlantısını sunuyor. Model, standart 4,2 inç LCD gösterge ekranı, önde ve arkada bulunan USB type-C bağlantılarıyla dikkat çekiyor. Standart 8 inçlik multimedya bilgi eğlence ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto gibi popüler olan özellikleri de sunmaya devam eden i20, akıllı cep telefonları için kablosuz şarj pedine sahip.

ARTIK DAHA GÜVENLİ

Yeni i20, 2023 model makyajlı versiyonda artık daha güvenli ve donanımlı olarak karşımıza çıkıyor. Hyundai Smart Sense güvenlik özellikleriyle donatılan otomobil, çok çeşitli aktif güvenlik ve gelişmiş sürüş yardımı özellikleriyle öne çıkıyor. Yeni i20, sınıfındaki en kapsamlı güvenlik paketlerinden birine sahip ve en yüksek Avrupa güvenlik standartlarıyla uyumlu olarak üretiliyor. Akıllı Hız Sabitleme Asistanı başta olmak üzere, ileri seviye Çarpışma Önleme Asistanı (FCA), artık bisikletlileri de içeriyor. FCA, öndeki engellerin veya seyir halindeki potansiyel kazaların tespit edilmesine ve önlenmesine yardımcı oluyor. Şerit Takip Asistanı (LFA) ise aracın mevcut şeritte kalmasını sağlıyor. Sürücü Uyarı Asistanı (DAW) ise seyir halinde sürücünün yorgunluğunu tespit ederek görsel ve işitsel olarak uyarı vererek olası kazaların önüne geçmeye çalışıyor.

3 ŞANZIMAN SEÇENEĞİ GELDİ

Manuel, otomatik ve DCT olarak üç şanzıman seçeneğine Yeni i20, benzinli yakıt tipiyle yine üç adet motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Sürücülerin tüm ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayan bu motorlar aynı zamanda daha verimli bir sürüş sağlıyor. Ayrıca, makyajlı versiyonda geliştirilmiş sürüş ve yol tutuşunun yanı sıra artan direksiyon hakimiyeti becerisi de öne çıkan bir diğer yenilik. Hyundai i20, giriş seviyesi olan Jump donanım seviyesinde 1,2 litrelik MPi 4 silindirli motor sunuyor. Atmosferik motor, 84 beygir güç üretirken sadece beş ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor.

EMEKTAR 1.4 LİTRELİK BENZİNLİ

Yeni i20’nin bir diğer benzinli motor seçeneği olan 1.4 MPI ünite ise 100 PS maksimum güç sunarken 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştiriliyor. Daha fazla performans isteyenler için 1.0 T-GDI motoru da sunan Hyundai i20, bu ünitede “Sürekli Değişken Valf Süresi (CVVD)” teknolojisine yer veriyor. CVVD teknolojisi, motor performansını ve yakıt verimliliğini optimize ederken aynı zamanda çevre dostu. Valf kontrol teknolojisi, sürüş koşullarına göre valfin açılma ve kapanma süresini düzenliyor. Koşullara bağlı olarak sürüş sırasında valfin açılma süresini değiştirebilen tek sistem olarak i20’ye ayrı bir güç katıyor. Bu motor seçeneği ise 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzımanla birlikte geliyor.

860 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Jump, Style ve Elite olmak üzere, üç farklı donanım seviyesine sahip olan Yeni i20, ülkemiz pazarında 860.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.