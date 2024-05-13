Çıktığımız yerden inmeyeceğiz

Peugeot yeni ticari araç modellerini tanıttı. Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu “Toplam pazarın yüzde 22’sini hafif ticari araçlar oluştururken bizde bu oran yüzde 26 olarak gerçekleşmişti. Bunu koruyacağız Türkiye olarak çıktığımız yerden inmeyi düşünmüyoruz” dedi.

Fransız üretici Peugeot hafif ticari araç sınıfında boy gösteren modellerini yeniledi. Yeni ürün stratejisinde yüz nakliyle dikkat çeken aslanlar Türkiye’de satışa çıktı. Markanın yenilenen modelleri Rifter, Partner Van, Boxer Van, Expert ve Expert Traveller’in böylece fiyatları da belli oldu. Van modeller 913 bin 500 TL’den başlayan fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

RIFTER 1.2 MİLYON LİRADAN GELDİ

Yeni Rifter almak isteyenlerin de en az 1.2 milyon lira seviyesinde ödeme yapması gerekiyor. Markanın 2023 yılını hafif ticari araçta iki yerli üreticinin ardından 3’üncü sırada tamamladığını söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu “Hafif ticari araç pazarından yüzde 7,6 pay alarak, kendi toplam pazar payımızın da üzerinde pay ile hedefimizi gerçekleştirdik. Tamamen yenilenen ticari araç ürün gamımızla iddialı hedeflerimiz devam edecek. Bu yıl da hafif ticari araç pazarında yüzde 7-7.6 arasında bir pay hedefliyoruz. Geçtiğimiz seneyi 20 bin 83 adetlik hafif ticari araç satışı ile kapatmıştık. Toplam pazarın yüzde 22’sini hafif ticari araçlar oluştururken bizde bu oran yüzde 26 olarak gerçekleşmişti” dedi.

GEÇEN YILI KORUYACAĞIZ

Rehanoğlu “Bu oranı 2024’te de, yine pazarın üzerinde olacak şekilde korumayı hedefliyoruz. Türkiye olarak çıktığımız yerden inmeyi düşünmüyoruz. 2024 yılı ocak-nisan ayları arasında 20 bin 900 adetlik toplam satışa ulaştık, bunun 16 bin 757 adedi binek modellerimizden, 4 bin 143 adedi de hafif ticari modellerimizden geldi. İlk 4 aylık dönemde toplam pazardaki sıralamamızı korumaya devam ediyoruz. Bu yıl binek modellerimiz için başlattığımız elektrikli atağı, ilerleyen dönemde hafif ticari araç modellerimiz ile devam edecek. 11 bin 86 adetlik satışımız ile Rifter modelimiz geçtiğimiz yıl toplam hafif ticari araç satışımızın yarısından fazlasını oluşturdu ve yılı segmentinin lideri olarak tamamladı. Bu yıl da yeni Rifter ile satışlarımızın içerisindeki oranı daha da artırmak istiyoruz” diye konuştu.